공한수 서구청장 "우수 평생학습도시 선정…교육 기반 확장·주민 참여 성과"

AI 핵심 요약beta
- 부산 서구는 12일 평생학습도시 평가에서 우수 도시로 선정됐다.
- 서구는 주민 사회기여와 교육 재원 다변화 성과를 인정받았다.
- 평생학습관과 특화센터를 운영하며 교육 접근성을 높였다고 평가됐다.
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주민 중심 평생학습 환경 조성 지속 추진
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 서구가 평생학습도시 평가에서 전국 최상위권에 올랐다.
서구는 교육부와 국가평생교육진흥원 주관 '2026년 평생학습도시 평가인증'에서 우수 평생학습도시로 선정됐다고 12일 밝혔다.
평생학습도시 평가인증은 기존 평생학습도시의 운영 체계와 사업 성과를 3년마다 점검하는 제도다.
올해 평가는 특별시와 광역시 소속 자치구·군 56곳을 대상으로 진행됐다. 평가단은 3개 영역, 19개 세부 지표를 기준으로 서면평가와 대면 인터뷰를 실시했다. 평가 결과 우수 도시에는 서울 금천구·용산구·은평구와 부산 서구·중구가 선정됐다.
서구는 평생교육 참여자의 사회 기여 활동을 연계하고 교육 재원 확보 방식을 다변화한 점에서 평가를 받았다. 평생교육 사업을 지역 경제활동과 연결해 실질적인 효과를 확산하려 한 점도 주요 성과로 꼽혔다.
평생학습관을 조성하고 특화형 평생학습센터를 운영하는 등 교육 기반을 넓힌 점도 긍정적인 평가로 이어졌다. 주민들이 생활권 안에서 교육 프로그램에 참여할 수 있도록 접근성을 높인 것이 핵심이다.
공한수 서구청장은 "이번 선정은 일상에서 평생학습을 실천해 온 구민들의 노력으로 이뤄진 결과"라며 "주민 누구나 시간과 장소에 구애받지 않고 배우고 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com