인천시, 남동산단에 복합문화센터 개관…630여억 들여 문화선도산단 조성

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 12일 남동산단 복합문화센터 산다락 개관식을 개최했다
- 산다락은 문화·여가·생활 편의시설을 갖춘 1408㎡ 규모 공간이다
- 인천시는 2029년까지 631억원을 투입해 남동문화선도산단을 조성한다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 노후 산업단지를 문화와 생활 인프라를 갖춘 공간으로 바꾸는 사업에 속도를 내고 있다.
인천시는 12일 남동구 남동산단케이원 지식산업센터에서 기업인과 근로자, 지역 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 '인천산단 복합문화센터 개관식 및 문화선도산단 비전선포식'을 개최했다고 밝혔다.
박찬대 인천시장은 "지난 40년간 인천 경제를 떠받쳐 온 남동국가산업단지가 복합문화센터 개관을 계기로 산업과 문화, 일과 삶이 어우러지는 문화선도산단이 될 것"이라고 말했다.
이날 문을 연 복합문화센터 '산다락'은 총사업비 58억원을 들여 1408㎡ 규모로 조성했으며 산업단지 근로자들에게 부족했던 문화·여가 및 생활 편의시설을 갖췄다.
센터에는 카페를 비롯해 K팝 댄스와 요가 등을 배울 수 있는 스포츠스튜디오, 보컬·드럼·기타 강좌가 열리는 뮤직스튜디오, 공예·미술 수업을 위한 아트스튜디오, 동호회와 스터디 공간인 커뮤니티룸 등이 들어섰다.
인천테크노파크가 위탁 운영을 맡은 산다락은 평일 오전 9시부터 오후 9시까지 이용할 수 있으며 이달부터 요가와 K팝 댄스, 어반스케치, 프랑스 자수 등 6개 시범 강좌를 운영한다.
인천시는 이날 2029년까지 총 631억 원을 투입하는 '남동문화선도산단' 조성 계획도 발표했다. 남동문화선도산단은 문화 콘텐츠 확충과 산업단지 공간 재생, 청년 참여 확대 등을 통해 남동산단을 청년과 근로자가 일과 여가를 함께 누리는 공간으로 바꾸는 사업이다.
인천시는 문화가 있는 날 운영과 랜드마크 및 문화거리 조성, 노후 공장 리뉴얼, 청년 디자인 리빙랩 구축 등 5대 핵심 전략을 추진할 계획이다.
hjk01@newspim.com