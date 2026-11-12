남양주시의회, 현안사항 보고회 개최…44건 현안 보고

AI 핵심 요약beta
- 남양주시의회는 12일 현안사항 보고회와 전체의원 간담회를 열었다
- 의원들은 주요 시정 현안과 조례 제·개정안 등 44건을 논의했다
- 의회는 20일부터 12월 17일까지 제324회 정례회를 개최한다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시의회는 12일 시의회 소회의실에서 현안사항 보고회와 전체의원 간담회를 열었다고 밝혔다.
의회에 따르면 현안사항 보고회에서 의원들은 집행부 국·소장 등 간부 공무원으로부터 주요 시정 현안과 조례 제·개정안 등을 보고받고 안건별 논의를 진행했다.
이날 보고된 안건은 모두 44건이다. 주요 안건은 ▲시민안전관 소관 '남양주시 재난현장 통합지원본부 설치 및 운영 조례 일부개정조례안' 외 3건▲기획조정실 소관 '남양주시 기본사회 실현을 위한 기본 조례안' 외 5건▲복지국 소관 '남양주시 어르신 지혜은행 운영 조례안' 외 13건이다.
의원들은 부서별 성립전예산 편성과 관련해 예산 미편성 등으로 발생할 수 있는 상황에 대비한 대안 마련 여부를 충분히 검토해 달라고 집행부에 요청했다.
또 예산 편성이 수반되는 조례 제·개정안에 대해서는 사업 우선순위를 명확히 설정하고 의회 사전 보고 절차를 철저히 이행해야 한다고 강조했다.
이어진 전체의원 간담회에서는 운영전문위원으로부터 제324회 제2차 정례회 의사일정안과 의원 필수교육, 2026년 남양주시의회 모범공무원 표창 계획 등을 보고받은 것으로 전해졌다.
남양주시의회는 오는 11월 20일부터 12월 17일까지 28일간 제324회 제2차 정례회를 개최한다. 이번 정례회에서는 2026년도 행정사무감사와 2027년도 예산안 및 기금운용계획안, 2026년도 제3회 추가경정예산안, 조례안 등을 심사할 계획이다.
asj7376@newspim.com