[현장톡] '가능한 사랑' 조여정 "아카데미 회원인데 회비 못 내 투표할 수 있을지"

[삼청동=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 조여정이 영화 '가능한 사랑'을 통해 연기에 대한 애정을 다시 한번 확인했다. '기생충' 이후 세계 무대에서 새로운 경험을 앞둔 그는 아카데미 회원으로서의 근황부터 이창동 감독과의 첫 작업 경험까지 솔직하게 털어놨다.

지난 10일 서울 종로구 삼청동에 위치한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행한 조여정은 "'가능한 사랑'을 전 세계 팬들이 동시에 볼 수 있게 돼서 너무 좋다. 어떻게 봐주실지 궁금하고 떨린다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 조여정. [사진=넷플릭스] 2026.11.12 moonddo00@newspim.com

특히 아카데미 회원으로서 투표 참여 여부를 묻는 질문에는 "회비를 못 내서 투표할 수 있을지 모르겠다"며 웃었다. 이어 "'기생충'에 함께했던 다른 배우들은 어떻게 하고 있는지 물어봐야겠다"고 덧붙였다.

이번 작품은 조여정에게 사실상 처음 경험하는 영화 레이스이기도 하다. 그는 앞서 영화 '기생충'으로 세계적인 주목을 받았지만, 당시에는 촬영 일정으로 레이스에 함께하지 못했다. 조여정은 "이번에 처음 해보는 일이다. 체력이 필요한 것 같아서 건강과 체력 관리에 힘쓰고 있다"며 "감독님도 늘 말씀하시지만 최선을 다하자는 마음으로 임하고 있다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 조여정. [사진=넷플릭스] 2026.11.12 moonddo00@newspim.com

이창동 감독의 제안은 조여정에게도 영화 같은 순간이었다. 그는 "일상에서는 영화 같은 일이 잘 일어나지 않는데, 감독님에게 연락을 받은 게 정말 영화 같은 순간이었다. 마침 집에서 휴대전화를 들고 있었는데 연락이 와서 너무 놀랐다"고 당시를 떠올렸다.

연락을 받은 다음 날 곧바로 감독을 만나 대본을 읽었다. 작품이 남긴 여운은 생각보다 길었다. 조여정은 "책이 너무 진해서 바로 연락을 드리지 못했다. 여운이 며칠 동안 이어졌고, 3일 정도 지났을 때 연락을 드렸다"며 "캐릭터가 너무 어렵다고 말씀드렸다. 그림자처럼 있어야 할 것 같았다. 물론 너무 해보고 싶은 작품이었다"고 말했다.

작품에 접근하는 방식에 대해서는 상대 배우와의 호흡을 중요하게 생각한다고 밝혔다. 조여정은 "캐릭터를 어떻게 보여줘야겠다는 생각에는 오히려 소극적인 편이다. 파트너가 굉장히 중요하다"며 "함께하는 세 분 모두 처음 호흡을 맞추는 분들이지만, 늘 한 번쯤 같이 작업해 보고 싶었던 배우들이다. 이 배우들을 거치면 내가 어떻게 나올까 하는 생각에 좋았다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 조여정. [사진=넷플릭스] 2026.11.12 moonddo00@newspim.com

전도연과의 인연도 언급했다. 조여정은 "한번 밥을 먹은 적이 있다. 선배님이 상을 타셨을 때 축하드린다고 인사했더니 밥을 먹자고 하셨다. 인사치레일 수도 있었지만 내가 먼저 연락해서 실제로 식사했다"며 웃었다. 이어 "그 이후에는 작품을 하실 때 연락드리는 정도다. 워낙 바쁘신 분이라 자주 연락하기는 어렵다"고 덧붙였다.

촬영 현장에 대한 애정도 각별했다. 조여정은 "함께 영화를 본 누군가가 여러 명의 주연 배우가 실제로 살아 있는 것 같아서 반가웠다고 이야기하더라. 우리에게는 그게 가장 큰 극찬이었다"며 "선후배를 떠나 배우로서 순수한 마음으로 작품 안에서 살아 있었던 것 같다. 영화 자체를 위해 한뜻으로 나아가는 기운이 있었다"고 회상했다.

조여정은 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 통해 김혜수를 만났고 '가능한 사랑'을 통해 전도연을 만났다. 두 선배 배우와 연이어 작업한 경험은 그에게 특별한 의미로 남았다. 조여정은 "지난해 전도연 언니와 작품을 찍고 올해 초에는 김혜수 언니와 함께했다. 어떻게 연달아 이런 선배들과 작업할 수 있을까 싶었다"며 "선배로서 무언가를 해주신다기보다 존재 자체가 주는 느낌이 있다. 그 자체로 굉장히 크다"고 말했다.

이어 "후배들의 천장을 올려주는 분들이라는 생각이 든다. 후배들이 바라볼 수 있는 높이를 높여주는 분들"이라며 존경심을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 조여정. [사진=넷플릭스] 2026.11.12 moonddo00@newspim.com

이창동 감독을 비롯해 거장 감독들의 작품에 연이어 참여하고 있는 것에 대해서는 여전히 궁금증이 많다고 했다. 조여정은 "내가 물어보면 감독님들이 잘하시잖아요라고 말씀하신다. 나는 조금 더 자세히 듣고 싶은데, 봉준호 감독님은 정확하게 이야기해 주셨다"며 "나도 내가 왜 선택받는지 궁금하다"고 털어놨다.

배우로서 자신의 가능성을 단정 짓지 않는 태도도 인상적이었다. 조여정은 "배우는 완성이 없다. 계속 진행 중인 ING다. 아직도 열심히 ING 중이다. 내가 무엇을 할 수 있을지, 나도 내가 어떤 존재인지 모르겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 조여정. [사진=넷플릭스] 2026.11.12 moonddo00@newspim.com

이창동 감독의 작업 방식에 대해서도 깊은 인상을 받았다고 전했다. 조여정은 "생각보다 굉장히 유머러스하시다. 현장에 있는 모든 스태프와 동료로서 귀를 열어두신다"며 "어떤 의견이든 항상 열린 마음으로 듣고 함께 의견을 나누며 만들어가는 모습이 굉장히 인상적이었다"고 밝혔다.

끝으로 조여정은 '가능한 사랑'이 자신에게 남긴 의미를 묻자 "연기를 더 사랑하게 된 작품"이라고 답했다. 그는 "조금 오글거릴 수도 있지만 사실이다. 이 작품을 하면서 내가 하는 일을 더 사랑하게 됐다"고 진심을 전했다.

moonddo00@newspim.com