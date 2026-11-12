넥스지, 12월 19·20일 국내 두 번째 팬미팅 개최…연말 팬들 만난다

AI 핵심 요약beta
- JYP엔터테인먼트는 11일 넥스지의 국내 두 번째 팬미팅 개최를 알렸다
- 넥스지는 12월 19·20일 고양 킨텍스에서 팬들과 만난다
- 팬클럽 선예매는 17일, 일반 예매는 18일부터 진행된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넥스지가 약 1년 9개월 만에 국내 두 번째 공식 팬미팅을 열고 팬들과 특별한 연말 추억을 쌓는다.
JYP엔터테인먼트는 11일 오후 넥스지 공식 SNS 채널에 한국 두 번째 공식 팬미팅 '넥스지 센컨드 팬미팅 '메리 메리 넥스티!'(NEXZ 2ND FAN MEETING 'MERRY MERRY NEX2Y!')' 개최 소식을 알리는 포스터를 공개했다.
이에 따르면 넥스지는 오는 12월 19, 20일 이틀간 경기 고양시 일산 킨텍스 제2전시장 8B홀에서 팬미팅을 열고넥스티(팬덤명)와 뜻깊은 시간을 보낸다.
지난해 3월 이후 약 1년 9개월 만에 성사된 넥스지의 한국 두 번째 팬미팅의 티켓은 NOL에서 예매 가능하다. 오는 17일 오후 8시부터 11시 59분까지 공식 팬클럽 넥스티 2기 회원을 대상으로 선예매, 18일 오후 8시부터는 일반 예매가 진행된다.
포스터 속 트리 주위로 모인 토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키는 해사한 미소를 지으며 기분 좋은 에너지를 선사했다. 포근한 스웨터 차림, 홀리데이 시즌 분위기와 낭만이 물씬 느껴지는 따뜻한 감성이 어우러져 팬미팅을 향한 설렘을 더한다.
넥스지는 올해 4월 싱글 2집 '음츠크', 8월 미니 4집 '쏘씬' 발매 활동과 라틴 아메리카 초대형 음악 페스티벌 무대 활약 등 열일 행보를 펼쳤다.
지난 10월에는 서울에서 첫 아시아 투어 '넥스디 퍼스트 아시아 투어 '쏘씬 더 월드(NEXZ 1ST ASIA TOUR ' SAUCIN' THE WORLD')' 포문을 열었다. 2027년 상반기에는 효고, 아이치, 도쿄, 홍콩, 타이베이, 싱가포르, 쿠알라룸푸르 등지로 나아가 글로벌 활약을 이어간다.
한편 넥스지의 두 번째 공식 팬미팅 '메리 메리 넥스티!'와 관련한 더욱 자세한 사항은 그룹 공식 SNS 채널에서 확인 가능하다.
moonddo00@newspim.com