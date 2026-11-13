[오늘날씨] 전국 대체로 흐림…늦은 오후 일부 지역 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 13일 전국이 흐리고 늦은 오후부터 비가 내린다고 예보했다.
- 비는 전남 남해안과 제주도에서 시작해 밤에 충청·전라·경상권으로 확대될 전망이다.
- 13일 아침 최저 2~10도, 낮 최고 15~20도이며 수도권 미세먼지는 오전 나쁨이다.
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 13일은 전국이 흐린 가운데 늦은 오후부터 전남 남해안과 제주도를 시작으로 비가 내릴 전망이다.
기상청에 따르면 이날 오후부터 전남 남해안과 제주도에서 내리는 비는 밤에 전라권과 충청권, 경상 서부로 확대될 전망이다.
오는 14일까지 예상 강수량은 대전·세종·충남, 충북 5~30mm, 광주·전남 10~40mm, 전북 5~30mm, 부산·울산·경남 10~40mm, 대구·경북 5~30mm, 제주도 10~60mm 등이다.
아침 최저기온은 2~10도로 예상된다. ▲서울 8도 ▲인천 9도 ▲수원 7도 ▲춘천 4도 ▲강릉 9도 ▲청주 7도 ▲대전 6도 ▲전주 7도 ▲광주 8도 ▲대구 5도 ▲부산 8도 ▲울산 7도 ▲제주 14도다.
낮 최고기온은 15~20도가 전망된다. ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲수원 18도 ▲춘천 16도 ▲강릉 19도 ▲청주 18도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 20도다.
바다 물결은 서해·남해앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. 다만 수도권은 오전에 '나쁨'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com