안성 로컬푸드 안전성 입증…잔류농약 검사 118건 모두 '적합'

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 12일 로컬푸드 농산물 118건의 잔류농약 검사를 실시했다
- 검사 결과 463종 전 품목이 적합 판정을 받아 안전성을 확인했다
- 시는 올해 생산단계 농산물 1148건도 검사하며 관리를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 지역 내 로컬푸드 직매장에서 판매 중인 지역 농산물에 대한 잔류농약 검사를 실시한 결과 전 품목이 적합 판정을 받았다.
12일 시에 따르면 이번 검사는 경기도가 추진하는 '로컬푸드 안전성 검사 사업'의 일환으로 지역 내 6개 로컬푸드 직매장에서 유통되는 농산물 118건을 대상으로 잔류농약 검사를 실시했다.
특히 이번 검사는 농산물 출하가 집중되는 가을철을 맞아 소비자들이 안심하고 지역 농산물을 구매할 수 있도록 외부 전문 검사기관에 의뢰해 진행됐다.
검사 대상 농산물은 직매장에서 무작위로 구매하고 잔류농약 463종에 대한 정밀 검사가 이뤄졌다.
앞서 시는 농산물이 직매장에 출하되기 전 안성시농업기술센터 내 농산물안전성검사실을 통해 생산단계 안전성 검사를 실시하고 있으며 올해 생산단계 검사 건수는 총 1148건이다.
시 관계자는 "안성 로컬푸드는 농가에서 당일 수확한 신선함은 물론 출하 전후 철저한 검사를 거친 안전한 먹거리로 앞으로도 생산부터 유통까지 모든 과정을 꼼꼼하게 관리해 나가겠다"고 약속했다.
lsg0025@newspim.com