[프로야구] SSG, '2년 310만불' 아빌라+'100만불' 리차드슨...2027년 원투펀치 완성

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG가 페드로 아빌라에 이어 외국인 투수인 라이언 리차드슨을 영입해 원투펀치 구성을 완료했다.

SSG는 12일 "새 외국인 투수 리차드슨을 총액 100만 달러(계약금 10만 달러, 연봉 90만 달러)에 영입했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] SSG가 12일 새 외국인 투수 라이언 리차드슨을 영입했다. [사진=SSG랜더스]2026.11.12 willowdy@newspim.com

앞서 SSG는 지난달 16일 아빌라와 최대 2년, 총액 310만 달러(계약금 20만 달러, 연봉 280만 달러, 옵션 10만 달러)에 계약을 체결했다. 아빌라에 이어 리차드슨을 영입한 SSG는 2027시즌 원투펀치 구성을 마쳤다.

리차드슨은 2018년 미국프로야구 메이저리그(MLB) 신인 드래프트 2라운드 전체 47순위로 신시내티에 지명을 받았다. 2023년 신시내티 소속으로 빅리그에 데뷔한 리차드슨은 통산 42경기 6패, 3홀드, 평균자책점 6.48을 기록했다.

SSG는 "신장 188cm, 체중 93kg의 탄탄한 신체 조건을 갖춘 리차드슨은 빠른 팔 회전을 앞세워 최고 구속 157km/h의 포심 패스트볼을 구사해 타자를 압박하는 강속구 투수다. 압도적 구위, 뛰어난 공의 움직임 등 다양한 장점을 갖추고 있다"고 소개했다.

[서울=뉴스핌] SSG의 우완 외국인 투수 페드로 아빌라. [사진=SSG 랜더스]

특히 리차드슨은 투심 패스트볼과 체인지업을 활용한 탈삼진 능력과 54%의 땅볼 유도율을 기록했다. SSG는 리차드슨이 타자친화적이라고 평가받는 인천 SSG랜더스필드와 잘 맞는 투수라고 평가해 영입했다.

계약을 마친 리차드슨은 "명문 구단인 SSG에 합류하게 되어 매우 기쁘다. 인천 팬들에게 승리를 안겨드릴 수 있도록 비시즌 동안 철저히 준비하겠다"고 소감을 밝혔다.

SSG는 올 시즌 미치 화이트와 앤서니 베니지아노를 영입해 상위권을 노렸다. 주축 김광현이 개막 전 어깨 부상으로 장기 결장이 결정됐지만, 지난 시즌 선발로 기량을 키워가던 김건우, 일본프로야구(NPB) 우승 경험이 있는 타케다 쇼타까지 영입해 상위권으로 전망했다. 하지만 외국인 선발진이 기대만큼 성적을 내지 못했고, 주축 야수진마저 부상을 당해 전반기를 9위로 마무리했다.

[서울=뉴스핌] SSG 앤서니 베니지아노, 타케다 쇼타, 토머스 해치. [사진=SSG 랜더스] 2026.07.07 willowdy@newspim.com

이후 아빌라를 영입한 SSG는 후반기 상승세를 탔다. 이때 김민준, 이로운 같은 선발도 성장하면서 결국 SSG는 정규시즌을 6위로 마무리했다.

SSG 뿐만 아니라 KBO 대부분의 팀들은 선발진 5명 중 2명을 외국인 투수로 구성한다. 그런만큼 외국인선수의 호투가 한 시즌 성적을 결정한다. SSG는 올 시즌 외국인 투수 구성에 실패해 전례없는 추락을 겪었다.

SSG는 리차드슨에게 첫해부터 100만 달러를 쥐어줄 만큼 큰 기대를 품고 있다. 리차드슨이 아빌라와 함께 내년 시즌 SSG의 반등을 이끌지 기대를 모으고 있다.

willowdy@newspim.com