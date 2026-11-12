AI 핵심 요약beta
- 윤수혁 서울시의원이 9일 AI 스마트안경 부정행위 대응 강화를 촉구했다
- 2026년 국가자격시험에서 스마트안경 부정행위 5건이 적발된 것으로 나타났다
- 서울시는 의심 기기 확인과 증거관리·처분 기준을 구체화해야 한다는 지적이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시험 감독관의 기기 확인 및 절차 개선 요구
불이익 없는 검사 기준 마련 필요성 강조
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = AI 스마트안경을 이용한 시험 부정행위가 올해 국가자격시험에서 5건 적발됐다.
서울시의회 윤수혁 의원(국민의힘, 중구2)은 9일 서울시 인재개발원 행정사무감사와 관련해, 인공지능(AI) 스마트안경을 이용한 부정행위가 실제 발생하고 있는 만큼 서울시 공무원 채용시험의 감독체계를 강화해야 한다고 지적했다.
한국산업인력공단이 국회에 제출한 자료에 따르면 2026년 국가자격시험에서 스마트안경을 이용한 부정행위가 5건 적발됐다. 감독관이 안경테에 부착된 카메라렌즈와 표시등, 렌즈의 화면표시, 전자음 등을 발견한 사례다. 서울시 임용시험에서 발생한 사건은 아니지만, 일반 안경처럼 착용할 수 있는 전자기기가 시험 부정행위에 활용되고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다.
의심 기기 발견 이후의 대응절차도 보완이 필요하다는 지적이 나왔다. 현행 근무요령은 시험 중 전자기기 소지가 의심되는 응시자를 시험 종료 직후 검사하도록 하고 있으나, 그동안의 증거보존 방법과 부정행위 판단기준은 구체적으로 확인되지 않는다. 전자기기를 가방에 보관하도록 하는 안내와 감독관에게 제출하도록 하는 안내가 함께 기재돼 있어 현장에서 일관된 기준이 적용되도록 정비할 필요가 있다는 것이다.
윤 의원은 스마트안경의 외관을 확인하는 것만으로는 새로운 유형의 부정행위에 충분히 대응하기 어렵다고 강조하며, 감독관 식별교육과 의심 기기 확인·증거관리 및 처분절차를 구체화할 것을 요구했다. 시력교정용 안경과 장애인 보조공학기기를 사용하는 응시자에게 불이익이 발생하지 않도록 검사기준을 마련하고, 실제 시험에서 점검절차가 제대로 이행됐는지도 확인하라고 당부했다.
windy@newspim.com