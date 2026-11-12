곽윤기, '무쇠소녀단3' 쇼트트랙 코치 합류…설인아·금새록·한지현·연우 이끈다

AI 핵심 요약beta
- 곽윤기가 26일 tvN ‘무쇠소녀단3’ 코치로 합류했다
- 설인아·금새록·한지현·연우는 쇼트트랙 계주에 도전한다
- 네 사람은 곽윤기의 지도로 빙판 위 성장기를 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 쇼트트랙 국가대표 출신 곽윤기가 tvN '무쇠소녀단3' 코치로 합류해 설인아, 금새록, 한지현, 연우의 도전을 이끈다.
오는 26일 저녁 8시 40분 첫 방송될 tvN '무쇠소녀단3'는 설인아, 금새록, 한지현, 연우의 피, 땀, 눈물이 담긴 쇼트트랙 도전기다.
공개된 하이라이트 영상에서는 팀 무쇠소녀단과 이들을 지도하는 곽윤기 코치의 모습을 확인할 수 있다. 쇼트트랙 계주에 도전하는 무쇠소녀들이 폭발적인 스피드, 아찔한 코너링, 치열한 경쟁이 벌어지는 빙판 위에서 써 내려갈 이야기가 기대감을 높인다.
특히 설인아는 '무쇠소녀단' 시리즈 최고참다운 포스를 뿜어내는 것은 물론 팀원들을 이끄는 에이스 주장의 면모를 드러내 든든함을 더한다. 또한 쇼트트랙을 보기만 했던 찐팬 금새록이 직접 빙판을 질주하고 훈련을 즐기는 모습은 눈부신 성장을 더욱 기대케 한다.
이번 시즌에 합류한 새 멤버들의 활약에도 관심이 쏠린다. 지칠 줄 모르는 무한 체력과 사랑스러움을 겸비한 한지현, 빙판 밖에서는 체력 약체지만 빙판 위에서는 날아다니는 반전 쇼트 천재 연우까지 각기 다른 강점을 갖춘 네 사람이 하나의 팀으로 거듭나는 과정이 호기심을 자극한다.
무엇보다 고통이 온몸을 짓누르고 두려움에 압도되고 한계에 부딪혀도 이 모두를 이겨내기 위해 불굴의 투지로 전진해 나갈 팀 무쇠소녀단의 드라마틱한 이야기가 응원을 불러일으킨다.
설인아, 금새록, 한지현, 연우, 김동현 단장, 곽윤기 코치와 함께 '무쇠적 사고'를 전파할 tvN '무쇠소녀단3'는 26일 저녁 8시 40분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com