[핌in창원] 슛 넣고, 수비도 하고...달라진 굿윈 "팀 수비 더 돕겠다"

AI 핵심 요약beta
- LG 아치 굿윈이 11일 서울 SK전에서 공수 활약을 펼쳤다
- 굿윈은 3점슛 5개와 김낙현 봉쇄로 LG의 101-72 승리를 이끌었다
- 굿윈은 수비력을 더 키우고 팬들에게 좋은 경기를 선사하겠다고 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 이웅희 기자=창원 LG 아치 굿윈이 신들린 슛감으로 팀 승리를 이끌었다. 공격뿐 아니라 수비에서도 팀이 원하는 모습을 보였다는 게 고무적이다.
LG는 11일 창원체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 서울 SK를 101-72로 제압했다. 1쿼터에만 24점을 내리 올리며 일찌감치 승기를 잡았다. 굿윈은 외곽에서 3점슛 5개를 꽂았고, 수비에선 SK 김낙현을 괴롭혔다. 굿윈의 공수 활약에 힘입어 LG가 안방에서 SK를 29점 차로 꺾었다.
경기 후 굿윈은 "수비를 열심히 잘 해서 공격까지 잘 돼 좋은 경기를 했다"고 말했다. 3점슛 5개를 넣은 비결을 묻자 "다른 건 없다. 농구 선수라면 슛이 들어갈 때도 안 들어갈 때도 있다. 오늘(11일)은 들어가는 날이었다"고 답했다.
LG 조상현 감독은 앞서 "굿윈도 상대를 압박할 수 있는 선수다. 공을 가진 상대를 오늘처럼 압박해주면 팀 수비도 좋아진다"고 말했다. 이 말을 전해 들은 구수인은 "LG의 팀 수비 안에서 더 잘 발휘할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
이날 굿윈에게 주어진 수비 과제는 김낙현 봉쇄였다. 굿윈은 "감독님께서 김낙현을 막아보라고 하셨다. 그래서 강하게 붙고, 간결하면서 터프한 수비를 하려고 했는데 그게 팀에 도움이 되어서 좋다"면서 "수비가 더 좋아져야 한다. 나도 배우고, 동료들과 상대를 이해하면 좋아질 거다"라고 밝혔다.
창원에서 시즌 네 번째 홈 경기를 치른 굿윈은 관중석의 응원과 팬들이 건넨 선물에도 고마움을 전했다. 그는 "팬들이 선물도 많이 챙겨주신다. 모든 선수들이 감사하게 생각하며 좋은 경기를 하려고 한다"며 "승리를 하면 더 좋아하고 더 많이 찾아오실 거다. 앞으로 더 좋은 경기를 해야 한다"고 다짐했다.
iaspire@newspim.com