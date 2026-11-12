의정부도시공사 '2026 경기도 동계체육대회' 개최 지원

AI 핵심 요약beta
- 의정부도시공사는 12일 경기도 동계체육대회가 14일까지 열린다고 밝혔다
- 이번 대회에는 빙상·쇼트트랙·아이스하키·컬링 등 4종목이 마련됐다
- 올해 참가 선수단은 지난해보다 두 배 가까이 늘어난 1268명으로 알려졌다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부도시공사는 '2026 경기도 동계체육대회'가 오는 14일까지 의정부시 일원에서 열린다고 12일 밝혔다.
이번 대회는 지난 7일부터 8일까지 의정부실내빙상장에서 열린 쇼트트랙 사전경기를 시작으로 종목별 일정에 따라 진행된다. 개회식은 13일 오전 11시 의정부실내빙상장에서 개최된다.
경기도체육회가 주최하고 경기도빙상경기연맹, 경기도아이스하키협회, 경기도컬링연맹이 공동 주관하는 이번 대회에는 빙상 스피드, 쇼트트랙, 아이스하키, 컬링 등 4개 세부 종목이 마련됐다.
특히 올해 대회에는 쇼트트랙 종목이 새롭게 도입됐다. 초등부부터 일반부까지 다양한 연령대의 선수들이 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 겨룰 예정이다. 전체 참가 선수단은 지난해보다 두 배 가까이 늘어난 1268명 규모로 알려졌다.
경기는 의정부실내빙상장과 의정부컬링경기장, 서울 태릉국제스케이트장 등에서 분산 개최된다. 쇼트트랙 사전경기는 의정부실내빙상장에서 진행됐으며 13일에는 같은 장소에서 개회식과 아이스하키 경기가 열린다. 컬링 경기는 의정부컬링경기장에서, 빙상 스피드 경기는 태릉국제스케이트장에서 각각 진행된다.
전현영 사장은 "이번 대회가 경기도 동계스포츠 선수들이 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘하고 서로 교류하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "참가 선수들이 안전하고 쾌적한 환경에서 경기에 임할 수 있도록 경기장 시설 관리와 현장 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com