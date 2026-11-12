JYP 보이그룹 오브더블루, 내년 1월 11일 정식 데뷔 확정

AI 핵심 요약beta
- JYP 스쿼드는 12일 오브더블루의 내년 1월 11일 데뷔를 알렸다
- 오브더블루는 12일부터 25일까지 데뷔 앨범 예약 판매를 진행한다
- 오브더블루는 11일 선공개곡 풍선인간을 발표하고 팬들과 소통했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = JYP엔터테인먼트 아티스트 본부 스쿼드(SQU4D)의 첫 보이그룹 오브더블루(oftheblue)가 2027년 1월 11일 첫 미니 앨범을 발매하고 정식 데뷔한다
스쿼드는 12일 정오 공식 SNS 채널을 통해 오브더블루의 미니 1집 '아웃 오브 더 블루(out of the blue)' 발매 소식을 전했다.
이와 함께 앨범명을 제외한 정보는 공개하지 않은 채 데뷔 음반의 블라인드 예약 판매도 시작했다. 12일부터 25일까지 2주간 국내외 각종 온라인 음반 사이트에서 오브더블루 데뷔 앨범의 초회한정반을 예약 구매할 수 있다.
같은 기간 오브더블루만의 감성과 청춘 에너지를 담은 팝업 스토어도 진행된다. 서울 성수동 쎈느에서 열리는 해당 팝업 스토어에서는 그룹 로고와 프로모션 웹사이트 내 삽입된 문구 'EVERYTHING GOOD COMES OUT OF THE BLUE' 등을 활용한 모자와 티셔츠를 비롯해 총 4종의 MD 상품을 만나볼 수 있다. 특히 팝업 스토어 현장에서 음반을 구매한 구매자들 중 추첨을 통해 추후 프리미엄 이벤트를 개최한다.
오브더블루는 지난 11일 프리 데뷔 선공개곡 '풍선인간'을 발표했다. 멤버들이 직접 곡 작업에 참여한 '풍선인간'은 힘든 하루의 끝 머리를 비우고 구름 위에 누운 듯한 기분을 표현한 칠(chill)한 분위기의 노래다. 음원 공개 후 곡에 대한 호평과 함께 '오브더블루', '풍선인간'이 X(구 트위터) 대한민국 실시간 트렌드에 오르는 등 화제성을 보여줬다.
이들은 선공개곡 발표를 기념해 공식 유튜브 채널에서 보이스 라이브를 진행하며 소통을 나눴다. 멤버들은 "저희의 첫 음원 '풍선인간'이 공개되었습니다. 솔직히 아직 실감이 안 나는데요. 열심히 준비한 음악을 세상에 낼 수 있고 여러분께 들려드릴 수 있는 게 신기하고 너무 설렙니다. 떨리지만 앞으로 좋은 음악과 다양한 모습으로 찾아뵙겠습니다. 기대 많이 해주시고 주변에도 조금씩 알려주세요"라고 풋풋한 소감을 전했다.
한편 2027년 새해 문을 활짝 열 신예 오브더블루의 첫 번째 미니 앨범 '아웃 오브 더 블루'는 1월 11일 오후 6시 발매되며, 이에 앞서 다채로운 프로모션으로 정식 데뷔를 향한 기대를 높여갈 예정이다.
moonddo00@newspim.com