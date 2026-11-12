[APBC] '무너진 제구력' 김민준, 태극마크 데뷔전서 혼쭐...호주전 2.1이닝 4실점

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 프로 데뷔 첫해부터 선발투수로 두각을 나타내며 태극마크까지 단 김민준(SSG)이 국제 무대 데뷔전에서 쓴맛을 봤다. 정규시즌 강점으로 꼽혔던 제구가 흔들리면서 3회를 채우지 못하고 마운드를 내려왔다.

김민준은 12일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 호주와의 예선 1차전에 선발 등판해 2.1이닝 2피안타(1피홈런) 3사사구 2탈삼진 4실점을 기록했다. 총 52개의 공을 던졌다.

[서울=뉴스핌] 12일에 열린 APBC 호주와의 1차전에서 선발투수로 나선 SSG의 김민준. [사진 = KBO] 2026.11.12 wcn05002@newspim.com

2026 신인드래프트 1라운드 전체 5순위로 SSG에 입단한 김민준은 올해 KBO리그에서 가장 주목받은 신인 투수 중 한 명이다.

부상으로 시즌 출발이 늦었지만 17경기에서 91이닝을 소화하며 9승 3패 평균자책점 3.56을 기록했다. 특히 고졸 신인으로는 24년 만에 5경기 연속 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 달성하며 선발투수로서 경쟁력을 입증했다.

패스트볼과 스플리터, 슬라이더를 구사하는 김민준의 가장 큰 장점은 안정적인 제구와 경기 운영 능력이었다. 어린 나이에도 볼넷을 남발하지 않고 적극적으로 승부하는 모습이 높은 평가를 받았다. 이러한 활약을 바탕으로 생애 첫 성인 국가대표팀에 승선했고, 국제대회 첫 경기의 선발투수라는 중책까지 맡았다.

최원호 대표팀 감독의 기대도 컸다. 최 감독은 호주전을 앞두고 "우리가 항상 첫 경기를 어렵게 했었다"라며 "엔트리에 선발 선수들이 7명 정도 되는데, 김민준 선수가 KBO리그 기준 가장 안정된 피칭을 보여준 선수라 선택했다"라고 설명했다.

그러나 국제 무대의 첫 등판은 정규시즌과 달랐다. 김민준은 1회초 선두타자 제일린 레이를 초구에 중견수 뜬공으로 처리하며 순조롭게 출발했다. 하지만 1사 후 알렉스 홀에게 볼넷을 허용하면서 흔들리기 시작했다.

[서울=뉴스핌] SSG 김민준이 7일 인천 NC전에서 7이닝 1피안타 1사사구 8탈삼진 무실점 투구로 승리를 챙겼다. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.07 willowdy@newspim.com

브렌트 아이데일을 헛스윙 삼진으로 돌려세워 한숨을 돌렸지만, 2사 1루에서 크리스 버크와의 승부가 길어졌다. 김민준은 버크를 상대로 먼저 2스트라이크를 잡았으나 결정구를 던지지 못했다. 결국 7구 승부 끝에 볼넷을 내주면서 2사 1, 2루 위기를 자초했다.

이어 타석에 들어선 블레이크 카빌에게 결정적인 한 방을 허용했다. 김민준은 카빌을 상대로 초구와 2구를 스트라이크존에 넣으며 유리한 볼카운트를 만들었다. 그러나 3구째 변화구가 가운데로 몰렸고, 카빌은 이를 놓치지 않고 우중간 담장을 넘기는 비거리 110m의 선제 3점 홈런으로 연결했다. 2스트라이크를 먼저 잡고도 승부를 끝내지 못한 장면이 뼈아팠다. 김민준은 이후 맥스 더링턴을 좌익수 뜬공으로 처리하며 어렵게 첫 이닝을 마쳤다.

2회초에는 안정을 되찾는 듯했다. 선두타자 클레이튼 캠벨을 헛스윙 삼진으로 돌려세운 뒤 제이든 김을 3루수 뜬공, 바이런 암스트롱을 2루수 뜬공으로 처리했다. 이날 첫 삼자범퇴 이닝이었다.

그러나 3회초 다시 제구가 흔들렸다. 선두타자 레이에게 좌중간 2루타를 허용한 데 이어 홀에게 또다시 볼넷을 내주면서 무사 1, 2루 위기에 몰렸다.

아이데일의 타구를 3루수 김도영(KIA)이 직선타로 잡아내며 아웃카운트 하나를 늘렸지만, 최 감독은 더 이상 김민준에게 마운드를 맡기지 않았다.

[서울=뉴스핌] SSG 김민준이 25일 인천 한화전에서 5이닝 1실점 호투했다. 하지만 퀄리티스타트(선발 6이닝 3자책점 이하)는 기록하지 못하면서 5경기에서 QS 연속 행진을 멈췄다. [사진=SSG 랜더스] 2026.08.25 willowdy@newspim.com

결국 김민준은 1사 1, 2루에서 좌완 조동욱(한화)에게 공을 넘겼다. 조동욱이 후속타자 버크에게 우전 적시타를 허용하면서 김민준이 남겨둔 2루 주자 레이가 홈을 밟았다. 김민준의 실점은 4점으로 늘어났다. 이후 조동욱이 카빌을 헛스윙 삼진, 더링턴을 1루수 땅볼로 처리하면서 추가 실점은 나오지 않았다.

김민준에게 가장 아쉬웠던 부분은 볼넷이었다. 이날 허용한 볼넷 3개 가운데 2개가 1회에 나왔다. 특히 2사 후 버크에게 허용한 볼넷은 곧바로 3점 홈런으로 이어졌다.

3회에도 선두타자에게 장타를 맞은 뒤 볼넷을 내주면서 위기를 키웠다. 피안타는 2개에 불과했지만 볼넷 3개가 모두 실점 위기와 연결됐다는 점에서 제구 난조의 영향이 컸다.

구속과 변화구의 움직임도 정규시즌만큼 날카롭지 못했다. 특히 1회 카빌에게 홈런을 허용한 포크볼은 유리한 볼카운트에서 가운데로 몰리면서 장타를 허용했다.

김민준은 올 시즌 KBO리그에서 뛰어난 제구와 안정적인 경기 운영을 바탕으로 9승을 거뒀다. 그러나 국제 무대 첫 경기에서는 자신의 장점을 보여주지 못했다.

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