국힘 김기남 광명갑 당협위원장 "조작기소 특검법, 법 앞에 모든 사람 평등해야"

AI 핵심 요약beta
- 김기남 광명갑 당협위원장이 11일 광명사거리역서 특검법 반대 시위를 했다
- 김 위원장은 이재명 재판 재개와 재판취소 악법 철회를 촉구했다
- 조작기소 특검법은 6일 국회 본회의에서 찬성 167표로 가결됐다
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현장서 시민들과 대화 나누며 의견 청취...지지층 중심으로 격려 반응 이어져
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국민의힘 김기남 광명갑 당협위원장은 지난 11일 경기 광명시 지하철 7호선 광명사거리역 역사 내에서 '조작기소 특검법' 관련 퇴근길 시민들을 대상으로 1인 시위를 벌였다고 12일 밝혔다.
김 위원장 측과 현장 사진에 따르면 김 위원장은 전날 오후 6시께 광명사거리역 3번 출구 방향 통로 기둥 앞에서 두 개의 대형 피켓을 양손으로 잡고 시민들에게 시위 취지를 알렸다.
김 위원장이 든 피켓에는 '이재명 재판재개 국민의 명령이다', '재판취소 악법 날치기 이재명 셀프면죄 강력규탄' 등의 문구와 함께 '국민의힘 광명갑 당원협의회', '국민의힘 김기남'이라는 표기가 담겼다.
김 위원장은 시위와 관련해 자신의 입장을 밝히며 '법 앞에 모든 사람은 평등해야 하며 대통령도 예외일 수 없다'며 "지금 대한민국을 지킬 책임은 주인인 우리에게 있으니 행동에 나서야 한다"고 주장했다.
이날 시위 소식을 접한 일부 지지자와 SNS 누리꾼들은 '혼자 시위에 나설 정도로 나라 상황이 엄중하다', '좌우를 떠나 국가의 미래를 위해 하나로 뭉쳐 바로 세워야 할 때'라며 격려와 공감의 반응을 보인 것으로 전해졌다.
한편 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안'(이하 조작기소 특검법)은 지난 6일 국회 본회의에서 재석 168명 중 찬성 167명, 반대 1명으로 가결됐다.
본회의를 통과한 법안은 지난 4월 발의된 원안에서 논란이 된 기존 사건 이첩 조항과 공소유지 여부 결정 조항을 삭제한 국회 법제사법위원회 수정안이다.
조작기소 특검의 수사 대상은 모두 12건이다. 이 가운데 ▲대장동·위례신도시·백현동 개발 배임 의혹▲대장동·백현동 관련 공직선거법 위반▲성남 에프시(FC) 후원 관련 뇌물▲김진성 씨 위증교사▲쌍방울 대북 송금▲경기도 법인카드 사용과 배임 의혹 6건이 이 대통령 관련 사건이다.
특검팀은 특검보 8명과 특별수사관 70명, 파견검사 20명, 파견공무원 210명까지 해서 최대 309명으로 꾸려진다. 수사 기간은 준비 기간 20일을 포함해 최장 200일이다.
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