함안 '일월삼주-이주', 경남 으뜸주 선정…고유 효모로 차별화

AI 핵심 요약beta
- 함안군은 12일 일월삼주-이주가 경남 으뜸주에 선정됐다고 밝혔다
- 일월삼주-이주는 11일 농업인의 날 행사에서 약·청주 부문 수상작에 올랐다
- 아라홍련 고유 효모를 사용해 지역 역사와 양조기술을 결합한 전통주다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농가 소득 증대·산업 기반 확립
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 지역 농산물과 양조기술을 접목한 전통주가 품질 경쟁력으로 이어졌다.
함안군은 함안 빛올 양조연구소의 '일월삼주-이주'는 경남도가 주최한 '2026년 제4회 경남 술도가 전통 으뜸주 선발대회' 약·청주 부문에 출품돼 수상작에 이름을 올렸다고 12일 밝혔다
시상은 지난 11일 열린 제31회 농업인의 날 기념행사에서 진행됐다.
이 제품은 2024년 대회에서 최고 으뜸주로 선정된 데 이어 다시 수상했다. 올해 대회는 도내 전통주를 대상으로 맛과 향, 색, 선호도 등을 종합 평가해 부문별 수상작을 가렸다.
이번 제품에는 일반 효모 대신 함안 성산산성에서 출토된 씨앗을 되살린 아라홍련에서 추출·배양한 고유 효모가 사용됐다. 아라홍련은 방사성탄소 연대 측정 결과 약 700년 전 고려시대 연꽃으로 확인됐다.
빛올 양조연구소는 지역의 역사 자원과 양조 기술을 결합해 제품의 차별화를 꾀했다. 함안군은 지역 농산물을 활용한 전통주 개발을 통해 농가 소득과 관련 산업 기반을 넓힌다는 계획이다.
news2349@newspim.com