[APBC] 호주 선발 유격수 제이든 '김', 알고보니 KBO 선출 아들…PIT 마이너 소속

AI 핵심 요약beta
- 제이든 김은 12일 APBC 한국전에서 호주대표팀 유격수로 선발 출전했다.
- 제이든 김은 한국 출신으로 KBO리그 선수였던 김태민의 아들이다.
- 제이든 김은 2023년 피츠버그와 계약해 마이너리그에서 뛰고 있다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 호주대표팀에 한국 출신 선수가 있어 화제가 됐다.
제이든 김(한국명 김준석)은 12일 일본 도쿄돔에서 열린 한국과 대회 첫 경기에서 유격수, 7번타자로 선발 출전했다.
제이든 김의 아버지는 김태민으로, 1993년부터 1996년까지 LG 소속으로 KBO리그에서 뛰었다. 김태민은 KBO리그 통산 111경기 타율 0.200, 34안타(2홈런) 18타점 13득점을 기록했다.
1996년을 끝으로 유니폼을 벗은 김태민은 미국프로야구 메이저리그(MLB) 미네소타에서 스카우트를 담당했고, 박병호의 MLB 포스팅에 영향을 준 것으로 알려졌다. 이후 2023년에는 피츠버그로 이적했다.
아버지가 한국과 일본에서 스카우팅을 담당한 만큼 제이든 김도 유년기를 한국에서 보냈다. 한국에서 중학교를 졸업한 후 2021년 호주로 건너간 김준석은 2022, 2023년 18세 이하(U-18) 호주 대표팀에 뽑혔다. 2년 연속 MLB 국제 아마추어 유망주에 선발돼 미국에서 가을캠프를 치르기도 했다.
이때 피츠버그에 눈도장을 찍었던 제이든 김은 2023년 국제 아마추어 자유계약선수(FA)을 맺고 마이너리그에 진출했다. 이후 마이너리그에 몸담고 있는 제이든 김은 올 시즌 27경기 타율 0.298, 17안타 7타점 8득점을 기록했다.
제이든 김은 이번 대회에서 첫 호주 성인 대표팀에 선발됐다.
willowdy@newspim.com