대전교육청 "수능 스마트안경 부정행위 차단…전담 감독관 배치"

19일 지역 35개 시험장서 1만5744명 응시

부정 의심 사례는 교시 종료 후 정밀 확인

경찰 순찰차 투입 지각 수험생 긴급 수송

시험장 교통·소음 관리 등 안전대책 마련

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 오는 19일 치러지는 대학수학능력시험을 앞두고 스마트안경 등 첨단기기를 이용한 부정행위 차단과 수험생 안전 대책 마련에 집중하고 있다.

스마트안경 식별 교육을 받은 전담 감독관을 배치하고 부정행위가 의심되는 경우 시험 도중 수험생을 직접 확인하지 않고 해당 교시가 끝난 뒤 별도 확인 절차를 진행하기로 했다.

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 명달호 대전시교육청 교육국장이 12일 교육청 기자실에서 2027학년도 대학수학능력시험 부정행위 예방 및 시험장 운영 대책을 설명하고 있다. 2026.11.12 vincent977@newspim.com

대전시교육청은 12일 교육청 기자실에서 기자회견을 열고 2027학년도 수능 시험장 운영과 안전·부정행위 예방 대책을 발표했다.

명달호 교육국장은 이날 회견에서 "스마트안경의 종류가 다양해 감독관이 육안으로 구분하는 데 어려움이 있을 수 있다"며 "파견 감독관을 대상으로 스마트안경 종류와 식별 방법에 대한 교육을 진행했다"고 설명했다.

시교육청은 스마트안경 식별 교육을 받은 파견 감독관을 별도로 배치해 의심 사례를 확인할 방침이다. 다만 시험 도중 확인하는 과정이 수험생에게 방해가 될 수 있는 만큼 일반 감독관이 의심 상황을 관찰하고, 해당 교시가 끝난 뒤 파견 감독관이 정밀하게 확인하는 방식으로 운영한다.

스마트기기 관련 부정행위 예방 홍보도 강화한다. 감독관의 스마트기기 확인 요구에 불응하는 행위 역시 부정행위에 해당할 수 있어 수험생 사전 교육과 안내를 진행하고 있다. 부정행위 예방 가이드를 제작해 각 학교에 배포하고 홍보 동영상과 수험생 유의사항 안내도 병행하고 있다.

수험생 긴급 수송과 시험장 주변 교통관리 대책도 마련했다. 시교육청은 대전시와 경찰청 등 관계기관과 협력해 시험 당일 교통 소통을 위한 사전 점검을 진행했다. 시험장 주변 간선도로와 골목길의 혼잡 가능성을 살피고 교통관리 방안도 마련했다.

시험장 반경 2㎞ 이내 주요 도로에는 경찰 인력과 교통관리 요원이 배치될 예정이다. 지각이 우려되는 수험생을 위한 경찰 순찰차 긴급 수송 체계도 운영한다. 대중교통 증편과 출근·등교 시간 조정도 관계기관에 요청했다. 시험장 주변 공사와 차량 방송 등 소음 발생을 줄이기 위한 점검과 통제도 진행한다.

시교육청은 대전소방본부와 한국전력공사, 대전지방기상청 등 유관기관과 비상 대응체계를 구축하고 시험장 안전 점검을 마쳤다. 경찰은 문답지 호송과 시험장 경비, 주변 교통관리 등을 지원한다.

명 교육국장은 "부정행위가 발생하지 않도록 사전에 예방하는 것이 가장 중요하다"며 "수험생들이 그동안 준비한 실력을 충분히 발휘할 수 있도록 시험장 관리와 보안에 만전을 기하겠다"고 말했다.

한편 올해 대전 지역 수능 응시자는 1만5744명으로 지난해보다 387명 줄었다. 남학생은 8147명, 여학생은 7597명이다. 재학생은 1만674명으로 전년보다 638명 감소한 반면 졸업생은 4372명으로 276명 늘었다. 검정고시 및 기타 학력 인정자는 698명이다.

시험은 관내 35개 시험장에서 치러진다. 시교육청은 일반시험실 573실과 유사시를 대비한 독립시험실 35실을 운영하고 지진 등 비상상황에 대비해 신탄진고를 예비시험장으로 지정했다. 시각장애 등 시험편의제공대상자 24명을 위한 별도 시험장도 마련했다.

수험생은 오는 18일 수험표를 수령하고 오후 2시 배정된 시험장에서 예비소집에 참석해야 한다. 시험 당일에는 오전 8시 10분까지 입실을 마쳐야 한다. 4교시 한국사 영역은 필수 응시 과목으로, 응시하지 않으면 시험 전체가 무효 처리된다. 탐구 영역도 선택한 과목 순서와 시간에 맞춰 해당 문제지만 책상 위에 올려놓고 응시해야 한다.

vincent977@newspim.com