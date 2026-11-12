대한체육회, 충북 제천서 제 4회 전국스포츠클럽교류전 개최

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회는 12일 "오는 13일부터 15일까지 3일간 충청북도 제천시에서 전국 스포츠클럽의 화합과 소통의 장인 '제4회 전국스포츠클럽교류전'(교류전)을 개최한다"고 밝혔다.

대한체육회가 주최하고 충청북도체육회, 제천시체육회 및 충청북도 종목단체가 주관하는 이번 교류전에는 전국 102개 스포츠클럽에서 3,800여 명의 선수단이 참가한다.

[서울=뉴스핌] 대한체육회는 오는 13일부터 15일까지 3일간 충청북도 제천시에서 전국 스포츠클럽의 화합과 소통의 장인 '제4회 전국스포츠클럽교류전'(교류전)을 개최한다. [사진=대한체육회] 2026.11.12 willowdy@newspim.com

참가자들은 농구, 댄스스포츠, 배구, 배드민턴, 수영, 야구, 체조, 축구, 탁구, 테니스 등 총 10개 종목에서 그동안 갈고닦은 기량을 겨루고, 스포츠를 통해 교류하는 시간을 가진다.

특히 올해는 스포츠클럽포털과 본격적으로 연계하여 운영하는 첫 대회로, 참가 신청부터 경기 결과 확인까지 포털을 통해 이루어진다. 교류전 참가자와 스포츠클럽의 관계자들이 스포츠클럽포털 내 교류전 전용 홈페이지에서 대회 일정과 경기 결과 등 관련 정보를 편리하게 확인할 수 있도록 서비스를 제공하고 있다.

아울러 현장을 찾지 못하는 스포츠클럽 회원과 학부모도 경기를 즐길 수 있도록 AI 중계 서비스를 확대 운영한다. 5개 종목(축구, 야구, 농구, 배구, 수영) 경기를 네이버 치지직, 스포츠클럽포털, 유튜브를 통해 실시간으로 중계한다.

유승민 회장은 "전국의 스포츠클럽 회원들이 한자리에 모이는 이번 교류전을 통해 그동안 갈고닦은 기량을 펼치고, 스포츠를 통해 우정과 화합을 나누는 뜻깊은 자리가 되기를 바란다. 앞으로도 스포츠클럽이 국민의 일상 속에 더욱 깊이 뿌리내리고, 누구나 차별 없이 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 대한체육회는 "이번 교류전을 통해 스포츠클럽 회원들의 소속감과 유대감을 높이고, 클럽 간 교류와 협력 기반을 확대하는 한편, 스포츠클럽포털과 AI 중계 등 디지털 서비스를 활용하여 스포츠클럽의 이용 편의성과 대회 참여 기회를 지속적으로 넓혀 나갈 계획"이라고 말했다.

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