양주시, 질병관리청 알레르기 예방 공모전 2개 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 12일 알레르기질환 예방 공모전에서 2개 부문 수상했다
- 은현초등학교는 학교 부문 우수상을, 사랑숲어린이집은 장려상을 받았다
- 양주시는 맞춤형 예방교육과 응급상황 대응 훈련을 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시가 질병관리청 주관 '지역사회-학교 기반 알레르기질환 예방·관리 우수사례 공모전'에서 2개 부문 수상 성과를 거뒀다.
양주시는 이번 공모전 초·중·고등학교 부문에서는 은현초등학교가 우수상을, 유치원·어린이집 부문은 공립 사랑숲어린이집이 장려상을 각각 수상했다고 12일 밝혔다.
이번 공모전은 질병관리청의 '아토피·천식 안심학교' 사업의 일환으로 교육·보육 현장의 알레르기질환 예방·관리 우수사례를 발굴하고 전국으로 확산하는 한편, 아나필락시스 등 응급상황에 대한 대응 역량을 높이는 데 목적이 있다.
양주시는 아토피·천식 안심학교 운영을 통해 학생과 아동을 대상으로 연령별 특성을 반영한 맞춤형 예방교육을 실시했다.
또한 응급상황 대응 체계를 구축하고 관련 훈련을 진행하는 등 안전한 교육·보육환경 조성에 힘써왔다.
시는 이 같은 체계적인 관리 성과가 높은 평가를 받으면서 은현초등학교와 공립 사랑숲어린이집이 각각 학교와 어린이집 부문에서 수상하는 결실을 거뒀다.
양주시 보건소 관계자는 "이번 수상은 아이들의 건강과 안전을 위해 보건교사와 보육교직원, 보건소가 함께 협력해 만들어낸 뜻깊은 결과"라며 "앞으로도 알레르기질환을 가진 아동·청소년이 학교와 보육시설에서 안심하고 생활할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com