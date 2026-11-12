NCT 127·NCT 드림, 2027 코첼라 동반 출격

AI 핵심 요약beta
- NCT 127과 NCT 드림은 10일 코첼라 2027년 라인업에 이름을 올렸다
- 두 팀은 2027년 4월 10일과 17일 코첼라 무대에 오른다
- NCT로서 협업 무대까지 예고돼 세계 음악 팬들의 관심이 쏠린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에스엠 엔터테인먼트 소속 그룹 NCT 127과 NCT 드림이 세계 최대 음악 축제 '코첼라'에 나란히 출격한다.
10일(현지시간) 발표된 세계 최대 규모의 음악 페스티벌 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 라인업에 따르면 NCT 127과 NCT 드림은 2027년 4월 10일과 17일 무대에 오르며, 이번 라인업에 포함된 유일한 K팝 보이그룹으로 주목받고 있다.
NCT 127과 NCT 드림은 '코첼라' 첫 출연인 만큼, 각 팀의 개성 넘치는 음악과 압도적인 퍼포먼스로 강렬한 존재감을 각인시키는 것은 물론, 두 팀이 NCT로서 특별한 시너지를 발휘할 컬래버레이션 무대까지 선보일 예정이어서 전 세계 음악 팬들의 이목이 집중될 전망이다.
또한 NCT 127은 8월 24일 발표한 정규 7집 '블링이(BLINGY)'로 미국 '빌보드 200' 통산 11번째 진입 및 국내외 차트 정상을 휩쓴 데 이어, 다섯 번째 투어 '네오 시티 : 더 레드라인(NEO CITY : THE REDLINE)'을 통해 글로벌 영향력을 이어가고 있으며, NCT DREAM 역시 11월 9일 발매한 정규 6집 '드림 애프터 드림(DREAM AFTER DREAM)'으로 국내 음반 및 음원 차트는 물론 중국 주요 음악 플랫폼에서도 1위를 석권하며 데뷔 10주년을 화려하게 장식하고 있다.
한편, '코첼라'는 1999년 시작된 미국 최대 규모의 음악 축제로, 매년 미국 캘리포니아주 인디오에서 2주에 걸쳐 개최돼 20만 명 이상의 관객이 찾으며, 2027년에는 NCT 127과 NCT 드림을 비롯해 마돈나, 두아 리파, 시저, 테임 임팔라 등 세계적인 아티스트들이 출연한다.
moonddo00@newspim.com