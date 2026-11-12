공정위, 진에어·에어서울·에어부산 합병 승인…내년 3월 통합 LCC 출범

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한진 계열사 간 결합…경쟁제한성 없는 것으로 추정

김해공항 국제선 28→33개 노선 확대…주 339회 운항 계획

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 공정거래위원회가 진에어·에어서울·에어부산 3사의 기업결합을 승인했다. 국토교통부도 법인 합병을 인가하면서 내년 3월 17일 진에어를 중심으로 한 통합 저비용항공사(LCC)가 출범할 예정이다.

공정위는 12일 진에어와 에어서울, 에어부산 간 기업결합 신고를 승인했다고 밝혔다. 합병하는 3개 항공사는 모두 한진그룹 계열사로, 공정위는 이들 간 합병에 경쟁제한성이 없는 것으로 판단했다.

B737-800 항공기.[사진=진에어]

이번 합병으로 대한항공 계열 항공사들의 통합 작업도 본격화된다. 오는 12월 17일 대한항공과 아시아나항공의 통합 대형항공사(FSC) 출범이 예정된 가운데, 내년에는 대한항공 자회사인 진에어와 아시아나항공 자회사인 에어서울·에어부산이 하나의 항공사로 합쳐진다.

통합 LCC가 출범하면 국내 저비용항공사 가운데 가장 많은 국제선과 국내선을 운항할 것으로 전망된다.

국토부는 이번 합병 심사에서 항공사업법상 면허 기준을 적용해 자본금과 재무능력, 사업계획의 적정성 등을 검토했다. 항공산업과 소비자, 고용, 법률·회계 전문가로 구성된 합병자문단과 한국교통연구원 등의 검토도 거쳤다.

심사 결과 외국인의 사실상 지배구조나 외국인 등기임원 등 결격사유는 확인되지 않았으며, 재무능력과 사업계획 등 법령상 요건도 충족한 것으로 판단됐다.

다만 국토부는 안전운항체계 변경검사와 해외 항공당국의 인허가를 통합사 출범 전까지 완료하도록 조건을 부과했다. 소비자 보호 관련 계획 등 진에어가 제출한 계획의 이행 상황도 매월 보고하도록 했다.

국토부는 항공사 통합에 따른 안전 문제와 소비자 편의 축소가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화할 방침이다.

진에어는 합병 이후 부산을 제2허브로 육성하기 위한 계획도 제출했다. 김해공항 국제선 노선을 기존 28개에서 33개로, 주간 운항 횟수는 281회에서 339회로 확대하는 내용이다.

부산 거점 항공기를 늘리고 부산발 노선에 투입하는 한편, 기존 에어부산의 인프라를 유지하고 김해공항을 독립적인 항공기 정비 거점으로 육성할 계획이다.

인력 부문에서는 승무원과 정비사 등 전문인력 채용을 확대하고 지역대학과의 산학협력을 강화하기로 했다. 기존 인력의 고용을 승계하고 인위적인 구조조정도 배제한다는 방침이다.

국토부는 에어부산이 지역사회에서 차지하는 중요성을 고려해 대한항공과 진에어에 부산시 등 지역사회와 긴밀하게 소통할 것을 권고했다. 제2허브 육성 계획의 이행 여부도 지속적으로 관리할 예정이다.

박준상 국토부 항공산업과장은 "이번 대한항공 계열 대형 FSC·LCC가 통합되고 운영되는 과정에서 안전문제가 발생하지 않고, 소비자 편의가 축소되지 않도록 엄중히 관리·감독하겠다"고 밝혔다.

국토부는 대한항공 계열 항공사들의 규모가 커지는 만큼 다른 저비용항공사의 경쟁력을 강화하고 항공사 간 경쟁환경을 조성하기 위한 방안도 검토할 계획이다.

hyun9@newspim.com