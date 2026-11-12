'KLPGA 통산 4승' 김자영2, 프레인스포츠와 계약…레슨·방송 활동 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 김자영2가 12일 프레인스포츠와 매니지먼트 계약을 맺었다
- 김자영2는 방송 출연과 콘텐츠 제작으로 활동을 넓힌다
- 프레인스포츠는 수준별 레슨 프로그램과 브랜드 협업을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 통산 4승을 거둔 김자영2가 프레인스포츠와 매니지먼트 계약을 맺었다. 레슨을 통해 골퍼들을 만나온 김자영은 방송 출연과 콘텐츠 제작으로 활동 범위를 넓힌다.
2010년 KLPGA 정규투어에 데뷔한 김자영은 2012년 한 해에만 3승을 거둬 다승왕에 올랐다. 같은 해 인기상도 받았다. 2017년에는 두산 매치플레이 챔피언십 정상에 올라 통산 네 번째 우승을 기록했다.
2020시즌을 끝으로 정규투어를 떠난 김자영은 지난해 현대카드 아이언앤우드에서 레슨을 시작했다. 올해는 마제스티골프와 어메이징크리, 넥센 세인트나인의 앰배서더로도 활동하고 있다.
프레인스포츠는 김자영의 방송과 브랜드 협업을 지원하고, 주니어와 프로 선수, 일반 아마추어 골퍼를 대상으로 수준별 레슨 프로그램을 준비할 예정이다. 박지은과 김하늘, 축구선수 출신 이근호 등의 은퇴 후 활동을 지원해 온 경험을 이번 계약에도 활용할 계획이다.
김자영은 선수 시절 팬들에게 받은 사랑을 돌려주고 싶다며, 투어에서 쌓은 경험을 골퍼들과 나누고 팬들과도 꾸준히 소통하겠다는 뜻을 밝혔다.
iaspire@newspim.com