코르티스, 스포티파이 누적 스트리밍 15억 돌파…데뷔 1년 3개월 만

AI 핵심 요약beta
- 코르티스는 10일 스포티파이 누적 스트리밍 15억회를 돌파했다
- 코르티스는 16개 트랙으로 올해에만 12억회 재생을 기록했다
- 코르티스는 국내외 주요 음악 시상식에서 다수 부문 후보에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스가 스포티파이 누적 스트리밍 15억회를 돌파했다.
10일 자 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 기준 코르티스의 전체 발표곡 누적 스트리밍 횟수는 15억 55만 회에 달했다. 이는 최근 5년 내 데뷔한 K팝 보이그룹 가운데 최다 수치다.
또한 미니 1·2집과 소니 픽쳐스 애니메이션 '고트(GOAT)' 삽입곡 '멘션 미(Mention Me0' 등을 포함해 단 16개 트랙만으로 거둔 성과다. 게다가 올해에만 스포티파이에서 약 12억 회 재생돼 지난해 대비 확연히 커진 음원 시장 내 영향력을 보여줬다.
특히 지난 4월 발표돼 국내외 음원 차트 정상을 휩쓴 미니 2집 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'의 인기가 여전히 뜨겁다. 이 곡은 현재 누적 재생 수 2억 7600만 회를 넘겨 연내 3억 회 돌파가 확실시된다.
이와 함께 미니 1집 수록곡 '고(GO!)'(2억 6700만 회), '패션(FaSHioN)'(2억 4800만 회), '조이라이드(JoyRide)'(1억 2000만 회)와 '왓 유 원트(What You Want)'(1억 1900만 회) 등이 꾸준히 사랑받고 있다.
팀의 스포티파이 월간 청취자 수는 지난 8월 27일 자 기준 1294만 7465명으로 자체 신기록을 달성했다. 이는 역대 K팝 보이그룹의 최다치 기준 세 번째로 높다.
이후로도 리스너 규모는 줄곧 1000만 명 이상을 유지했다. 미국에서 가장 많은 비중의 청취자가 유입됐고 인도네시아, 브라질, 멕시코, 한국, 일본, 필리핀, 인도 등 다양한 국가/지역에서 코르티스의 음악을 즐긴 것으로 나타났다.
코르티스는 15일 서울 고척스카이돔에서 열리는 '멜론 뮤직 어워드(MMA)'의 '올해의 아티스트', '올해의 앨범', '올해의 베스트송' 등 후보로 선정됐다. 또한 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최되는 '2026 마마 어워즈(MAMA AWARDS)'에서는 '올해의 앨범 with VISA', '남자 그룹상' 등의 후보에 올랐다.
alice09@newspim.com