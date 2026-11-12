[KPGA] 내년 1월 말레이시아서 윈터투어 2개 대회…푸른그룹 후원

AI 핵심 요약beta
- 한국프로골프투어와 푸른그룹은 11일 윈터투어 개최 협약을 맺었다
- 2027년 1월 18일부터 29일까지 말레이시아에서 두 대회가 열린다
- 두 대회 총상금은 2억 원이며 대회별 세부 일정은 추후 확정된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국프로골프(KPGA) 윈터투어가 내년 1월 말레이시아에서 두 차례 열린다. 푸른그룹이 새 후원사로 합류하며, 두 대회에 걸린 상금은 총 2억 원이다.
한국프로골프투어(KPGT)와 푸른그룹은 11일 경기도 성남시 KPGA 빌딩에서 '2027 푸른그룹 KPGA 윈터투어' 개최 협약을 맺었다. 협약식에는 김원섭 KPGT 대표이사와 주신홍 푸른그룹 대주주 등이 참석했다.
대회는 2027년 1월 18일부터 29일까지 말레이시아 조호르바루의 디 엘스 클럽 데사루 코스트에서 열린다. 대회당 상금은 1억 원이다. 각 대회는 18홀 스트로크 플레이로 예선을 치른 뒤 본선에서 이틀간 36홀 스트로크 플레이로 순위를 가린다. 대회별 세부 일정은 추후 확정된다.
주 대주주는 2016년 더프라자(TPZ)를 설립한 뒤 한국 골프에 꾸준히 관심을 가져왔다며, 동계 훈련에 매진하는 선수들에게 실전 기회를 마련하게 된 데 의미를 뒀다. 김 대표이사는 푸른그룹과 처음 여는 대회인 만큼 양측이 준비와 운영에 긴밀히 협력하겠다고 밝혔다.
KPGT는 올해 1월에 이어 2년 연속 말레이시아에서 윈터투어를 개최한다. 푸른저축은행을 모태로 성장한 푸른그룹은 자산운용과 신기술금융으로 사업을 넓혀 왔으며, 올해 피에프지(PFG)를 설립하고 지주회사 체제로의 전환을 준비하고 있다.
iaspire@newspim.com