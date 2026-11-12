[현장에서] AI 동맹 넘어 '자강'으로…최태원 SK의 다음 과제

엔비디아·앤스로픽 동맹으로 성장…HBM 주도권·투자 성과 확보

젠슨 황 경영 불확실성·앤스로픽 공급망 다변화에 동맹 리스크 부각

글로벌 협력 넘어 고객·사업 다변화…독자 경쟁력 확보가 과제

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 기업 간 동맹은 서로에게 이익이 될 때 유지된다. 시장이 바뀌고 기술 경쟁이 치열해지면 협력의 방식도 달라진다. 글로벌 인공지능(AI) 산업도 마찬가지다. 12일 시작된 SK그룹 최고경영자(CEO) 세미나에서 최태원 회장이 고민해야 할 과제다.

최 회장이 구축한 'AI 동맹'은 분명 성과를 냈다. 엔비디아와의 긴밀한 협력은 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 주도권을 확보하는 발판이 됐다. SK텔레콤의 앤스로픽 선제 투자도 3조6000억~4조원에 달하는 지분 가치로 돌아왔다. 글로벌 강자들과 손잡고 성장 기회를 선점한 판단은 높이 평가할 만하다.

서영욱 산업부 차장

그러나 동맹의 성과가 곧 동맹의 영속성을 뜻하지는 않는다. 젠슨 황 엔비디아 CEO를 둘러싼 외국 정보기관 관련 의혹으로 엔비디아 이사회는 독립 조사에 착수했다. 회사는 기밀 유출이 있었다고 볼 근거가 없다는 입장이다. 의혹의 진위는 밝혀져야 한다. 다만 한 기업의 경영 불확실성이 협력사에도 위험 요인이 될 수 있다는 사실은 분명해졌다.

앤스로픽의 행보는 더 직접적이다. 기업공개(IPO)를 추진 중인 앤스로픽은 엔비디아로부터 100억 달러 규모의 신규 투자를 받을 계획이다. 동시에 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)뿐 아니라 구글 텐서처리장치(TPU), 아마존 트레이니엄, AMD GPU까지 활용하며 반도체 공급망을 다변화하고 있다. 투자와 구매, 협력과 경쟁이 얽힌 AI 생태계에서 영원한 우군은 없다.

SK텔레콤도 선택의 기로에 서 있다. 회사는 앤스로픽 지분 매각 여부를 사업 연계 가능성과 시장 상황, 투자 재원 등을 종합해 판단하겠다고 밝혔다. 당장 협력 관계를 끊겠다는 의미는 아니다. 다만 지분을 계속 보유하는 것이 나은지, 일부를 현금화해 AI 데이터센터에 투자하는 것이 나은지 냉정하게 따져야 할 시점이다. 동맹의 가치는 친분이 아니라 사업 성과로 입증해야 한다.

최 회장에게 필요한 것은 동맹의 변화에도 흔들리지 않을 독자적인 경쟁력을 갖추는 일이다. SK하이닉스는 엔비디아 외 고객과 맞춤형 메모리 기술을 확대하고, SK텔레콤은 특정 AI 기업에 기대지 않는 데이터센터·서비스 수익구조를 만들어야 한다. 반도체와 통신, 에너지를 연결하는 그룹의 AI 전략도 실제 수주와 이익으로 이어져야 한다.

글로벌 기업과의 동맹은 SK가 AI 산업의 중심으로 진입하는 발판이 됐다. 이제 필요한 것은 동맹이 변하더라도 흔들리지 않을 경쟁력이다. 누구와 손잡았는지보다 그 협력을 통해 SK가 무엇을 만들어내고 얼마나 벌어들일 수 있는지가 중요하다.

AI 동맹으로 성장 기회를 잡았다면, 이제는 그 기회를 SK만의 경쟁력과 수익으로 증명할 차례다.

syu@newspim.com