논산계룡교육지원청, 수능 수험생 교통안전 지원

AI 핵심 요약beta
- 논산계룡교육지원청은 12일 수능 교통 지원 협력을 당부했다
- 모범운전자협회는 19일 시험장 주변 교통관리와 수송을 지원할 예정이다
- 교육지원청은 수험생 안전 이동과 교통 혼잡 최소화를 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 논산계룡교육지원청이 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들의 안전한 시험장 이동을 위한 교통 지원 협력에 나섰다.
논산계룡교육지원청은 지난 11일 교육지원청에서 논산지부 모범운전자협회 관계자들에게 감사 물품을 전달하고 수능 당일 원활한 교통관리와 수험생 수송 지원을 당부했다고 12일 밝혔다.
이날 전달식에는 모범운전자협회 회장 등 관계자 3명이 참석했다.
논산지부 모범운전자협회는 수능 당일 이른 새벽부터 시험장 주변 교통질서를 유지하고 수험생들의 이동을 지원하는 봉사활동을 펼칠 예정이다.
교육지원청은 해마다 수험생들의 안전한 이동을 위해 힘써온 협회 회원들의 노고에 감사의 뜻을 전하고, 올해도 시험장 주변 교통 혼잡을 최소화할 수 있도록 협조를 요청했다.
이혜경 논산계룡교육지원청 교육장은 "매년 수능 때마다 수험생들의 안전한 이동을 위해 헌신하는 모범운전자협회 회원들에게 감사드린다"며 "올해도 학생들이 안심하고 시험에 응시할 수 있도록 교통안전 확보에 힘써주시길 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com