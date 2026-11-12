앰퍼샌드원, 정규 1집 '패스파인더' 마지막 콘셉트 포토 공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 그룹 그룹 앰퍼샌드원 새 앨범의 마지막 콘셉트 포토를 공개했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 12일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 앰퍼샌드원 정규 1집 '패스파인더(PATHFINDER)' 세 번째 콘셉트 포토에 해당하는 '캐릭터 스틸'의 '스론(THRONE)' 단체 버전을 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앰퍼샌드원. [사진=FNC엔터테인먼트] 2026.11.12 alice09@newspim.com

공개된 이미지 속 멤버들은 클래식한 분위기와 트렌디한 스타일을 넘나들며 시선을 사로잡았다.

앰퍼샌드원은 완벽한 팀워크와 비주얼 합을 자랑하며 굳건한 정체성을 과시했다. 특히 비장한 눈빛으로 카메라를 응시하며 현대판 왕의 모습을 제대로 그려냈다.

이로써 앰퍼샌드원은 앞서 공개된 '패스(PATH)', '험블(HUMBLE)'(험블) 버전에 이어 '스론' 버전까지 총 세 가지 콘셉트를 모두 선보이며 새 앨범에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

정규 1집 '패스파인더'는 왕좌에 이르는 길은 단순히 높은 곳에 오르는 것이 아니라, 오히려 낮은 자세로 자신만의 방식으로 길을 개척해 나가는 과정을 보여주는 앨범이다.

이들은 각기 다른 버전의 이미지로 한층 성숙해진 분위기를 선사하며 새로운 이야기와 음악에 대한 궁금증을 자극했다.

앰퍼샌드원은 오는 17일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 데뷔 첫 정규 앨범 '패스파인더'를 발매한다.

해당 앨범은 타이틀곡 '킹스 웨이(King's Way)'를 포함해 총 10곡으로 꽉 채웠으며, 전 멤버가 곡 작업에 참여해 완성도를 높였다.

컴백 당일 오후 8시에는 서울 예스24 라이브홀에서 컴백 쇼 '더 웨이 비긴스(THE WAY BEGINS)'를 개최하고 팬들에게 신곡 무대를 최초로 공개한다.

alice09@newspim.com