추미애 지사, 도청 공무원노조와 소통..."어려울수록 신뢰 중요"

재정난·근무여건·조직개편 등 현안 논의...노사 간 오해 상당 부분 해소

"직원들 마음과 구성원 지키려는 마음 다르지 않아...경기도는 한마음"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 경기도청 공무원노조와 만나 도의 재정 상황과 직원들의 근무여건 등 주요 현안을 논의하고 조직 내부의 소통과 신뢰 회복을 강조했다.

추 지사는 12일 자신의 페이스북에 글을 올려 "경기도청 3개 공무원노조 지부장, 위원장들과 대화를 나눴다"며 노조 관계자들과의 면담 내용을 공개했다.

추미애 경기도지사가 경기도청 공무원노조와 만나 도의 재정 상황과 직원들의 근무여건 등 주요 현안을 논의하고 조직 내부의 소통과 신뢰 회복을 강조했다. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

이번 대화에서는 경기도가 처한 어려운 재정 상황을 공유하는 한편 직원들의 근무여건과 조직개편, 후생복지 등 공직사회 내부의 주요 현안들이 폭넓게 논의됐다.

특히 추 지사는 그동안 노조 측에 충분히 전달하지 못했던 자신의 입장을 진솔하게 설명하고 노조 관계자들과 허심탄회하게 의견을 교환했다고 밝혔다. 그는 "서로의 의견을 공유하며 그동안의 오해들도 상당 부분 풀 수 있었다"며 이번 만남이 노사 간 이해의 폭을 넓히는 계기가 됐음을 강조했다.

추 지사의 메시지에서 주목되는 대목은 어려운 재정 여건 속에서도 조직 구성원 간 신뢰와 소통을 도정 운영의 중요한 기반으로 제시했다는 점이다. 추 지사는 "어려운 시기일수록 서로에 대한 신뢰가 중요하다"며 "경기도를 위해 애쓰는 직원들의 마음도, 경기도 구성원들을 지키고 싶은 저의 마음도 다르지 않을 것"이라고 밝혔다.

이는 재정적 어려움으로 직원들의 근무환경과 복지 개선 등에 제약이 따르는 상황에서 도와 공무원노조가 서로의 입장을 이해하고 공동의 해법을 찾아야 한다는 취지로 풀이된다.

아울러 추 지사는 이번 만남을 일회성 대화에 그치지 않고 지속적인 소통으로 이어가겠다는 의지도 내비쳤다. 그는 "오늘 나눈 이야기를 바탕으로 앞으로 더 자주 소통하겠다"며 "경기도가 처한 어려움도 함께 힘을 모아 슬기롭게 극복해 나가겠다"고 말했다. 이어 강순하·백승진 위원장과 민을수 지부장에게 감사의 뜻을 전했다.

추 지사는 글의 마지막을 "경기도는 한마음입니다!"라는 문장으로 마무리했다.

경기도 관계자는 "이번 메시지는 재정난과 조직 운영을 둘러싼 현안 속에서 공무원노조와의 갈등이나 오해를 줄이고 도정의 안정적인 운영을 위해 조직 내부의 신뢰와 협력을 강화하겠다는 의지를 담은 것"이라고 전했다.

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