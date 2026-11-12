'기프트' 김우빈·차빈·한시현, 재능과 노력의 맞대결…3인 포스터 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기프트'가 3인 포스터를 공개했다. 서로 다른 출발선에 선 두 명의 투수를 통해 재능과 노력, 그 뻔한 승부의 공식에 정면으로 질문을 던진다.

오는 12월 5일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다. 재능과 노력 사이에서 답을 찾아가는 성장 스포츠 드라마로, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기프트 포스터. [사진=tvN] 2026.11.12 moonddo00@newspim.com

12일 공개된 '재능 vs 노력' 3인 포스터는 감독 정민용(김우빈)을 중심으로 허승일(차빈)과 차태훈(한시현), 두 투수의 상반된 모습을 담아내 눈길을 끈다.

먼저 중앙에 자리한 정민용은 팔짱을 낀 채 두 투수를 흥미롭게 바라보며 여유로운 미소를 짓고 있다. 그 양옆으로는 각자의 글러브와 공을 쥔 채 서로 반대 방향으로 투구 자세를 취한 허승일과 차태훈이 시선을 사로잡는다. 두 사람의 머리 위에는 각각 C와 S라는 알파벳이 떠 있다. 정작 두 투수는 알지 못하는, 오직 정민용의 눈에만 보이는 등급이다. 그에게만 보이는 이 비밀이 두 사람의 야구 인생에 어떤 변화를 불러올지 이목이 쏠린다.

무엇보다 포스터에 담긴 '압도적 노력 vs 독보적 재능, 뻔하잖아?'라는 카피가 흥미를 더한다. C등급의 허승일은 끊임없이 자신을 단련하며 가능성을 증명하려는 인물이지만, S등급의 차태훈은 야구를 잘 알지 못하면서도 남다른 감각을 타고난 인물이다. 한 명은 포기하지 않는 집념으로, 다른 한 명은 본능적인 감각으로 마운드에 선다. 겉으로 드러난 조건만 보면 승부의 결과는 이미 정해진 듯하지만, 과연 야구장에서도 그 공식이 통할지 두 투수의 맞대결에 관심이 쏠린다.

여기에 두 사람 사이에 자리한 정민용의 존재감도 빼놓을 수 없다. 선수의 재능과 가능성을 꿰뚫어 보는 특별한 능력을 지닌 그가 두 투수를 어떻게 이끌어갈지도 주요 관전 포인트다. 과연 정민용은 자신이 본 등급에 따라 두 투수를 판단할지, 아니면 예상 밖의 가능성을 발견하게 될지 궁금증을 자아낸다.

한편, 예상을 뛰어넘는 승부와 서로 다른 개성을 지닌 야구부원들의 뜨거운 성장을 그릴 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

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