[변상문의 화랑담배] 제3장 초기전투 ㊸ 연천·운천·의정부 전투 1

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다.

초성리 경계진지의 새벽

1950년 6월 24일 토요일, 국군 제7사단 예하부대에서는 휴가와 외출·외박이 시행될 예정이었다. 당시 제1연대에는 병력의 약 30% 범위에서 외출·외박을 허용하라는 지침이 내려와 있었다. 그러나 제1연대장 함준호 대령은 북한군의 움직임이 평소와 다르다고 판단했다. 그는 부대의 경계태세를 강화하고, 전 장병을 영내에 대기시켰다.

제9연대장 윤춘근 중령도 같은 판단을 내렸다. 그는 일주일 전부터 북한군의 움직임을 주시하고 있었다. 철원 일대에 북한군 기갑부대가 나타났다는 첩보가 들어왔고, 북한군 정규부대가 38도선 경비부대와 교대했다는 소문도 돌았다. 6월 23일 밤에는 운천에서 차량대열이 유정리 방향으로 이동하고 있으며 영평천 부근에 전차가 출현했다는 보고까지 접수되었다.

[AI이미지=변상문 국방국악문화진흥회 이사장]

북쪽에서 일어나는 변화는 어느 하나도 가볍게 넘길 수 없었다.

함준호 대령과 윤춘근 중령은 휴가와 외출·외박을 제한했다. 육군사관학교 생도들의 토요일 외출도 보류되었다. 사단사령부는 경계태세를 강화했고, 일선부대 지휘관들은 장병들에게 진지와 화기를 다시 점검하도록 했다.

그러나 모든 부대가 전쟁의 징후를 같은 무게로 받아들인 것은 아니었다. 반복되는 비상과 해제에 익숙해진 일부 장병에게 경계강화는 또 하나의 일상적인 조치로 보였다. 누구도 몇 시간 뒤 38도선 전역에서 전면전이 시작되리라고 확신하지 못했다.

6월 24일 15:00 무렵, 며칠 동안 이어지던 비가 그쳤다. 짙게 드리웠던 시계 제한도 차츰 걷혔다. 날씨가 개면서 38도선 북쪽에 전개된 북한군의 움직임이 전보다 분명하게 관측되기 시작했다.

특히 제9연대 경계지역 북쪽에서는 전차와 차량이 오가는 모습이 목격되었다. 북한군 진지 뒤편에서 차량의 불빛이 이어졌고, 밤이 깊어질수록 엔진과 무한궤도가 내는 둔중한 소리도 잦아졌다.

그날 저녁, 초성리 북방 학담마을 좌우의 무명고지에 배치된 국군 제1연대 제7중대 일부 병력은 경계초소에서 북쪽을 감시하고 있었다. 병력은 약 30명에 불과했다. 장병들은 넓게 펼쳐진 어둠 속에서 북한군의 움직임을 살피며 밤을 지새웠다.

그들이 상대해야 할 북한군의 규모는 경계초소 병력과 비교할 수 없을 만큼 컸다. 북한군은 전차 2개 대대로 증강된 제4사단 제16연대를 학담마을 북쪽에 집결시켰다. 제18연대 일부 병력도 아미리에서 임진강을 건너 문학 부근 38도선에 접근하고 있었다.

그러나 초성리 경계초소의 장병들은 자신들 앞에 얼마나 많은 북한군이 모여 있는지 알지 못했다. 그들이 확인할 수 있었던 것은 어둠 속에서 움직이는 불빛과 끊이지 않고 들려오는 금속성 소리뿐이었다.

북한군 진지 후방에서는 T-34 전차가 불빛을 켠 채 활발하게 움직였다. 전차의 엔진음과 무한궤도가 땅을 누르는 소리가 밤공기를 타고 초성리까지 전해졌다. 제7중대 장병들은 그 소리를 분명히 들었지만, 그것이 대규모 공격을 앞둔 전차부대의 집결이라는 사실까지는 판단하지 못했다.

북한군이 전차의 불빛을 드러내고 움직인다는 것은 그만큼 공격준비가 급박하게 진행되고 있다는 징후였다. 그러나 전면남침을 예상하지 못한 국군 장병들에게 그 소리는 정체를 알 수 없는 불안으로만 다가왔다.

경계초소에서는 관측한 상황을 연대본부에 계속 보고했다. 초소와 연대본부 사이에는 직통전화가 가설되어 있었다.

"북쪽에서 병력과 차량의 움직임이 계속되고 있습니다."

보고가 거듭될수록 초소 장병들의 목소리에는 긴장감이 더해졌다. 북쪽의 불빛은 사라지지 않았고, 전차와 차량이 움직이는 소리도 끊이지 않았다.

그러나 연대본부에서 내려오는 지시는 달라지지 않았다.

"계속 적정을 감시하라."

제1연대 작전주임 송성삼 소령은 초소에서 잇달아 들어오는 보고를 분석했다. 그는 시간이 흐를수록 상황이 심각해지고 있다고 판단했다. 북한군이 단순히 부대를 이동시키거나 경계병력을 교대하는 것으로 보기에는 움직임의 규모가 컸다.

송성삼 소령은 주변사령부에 상황을 보고하고, 연대본부와 육군본부 사이에 직통전화를 가설했다. 일선에서 관측한 북한군의 움직임을 육군본부에 직접 알리기 위한 조치였다.

하지만 육군본부의 판단은 달랐다.

"북한군은 남침하지 않을 것이다."

일선부대가 요구한 것은 막연한 낙관이 아니었다. 북한군이 공격할 경우 어떤 진지를 지켜야 하는지, 증원병력과 포병화력은 언제 지원되는지, 전차가 나타나면 어떻게 대응해야 하는지를 알려주는 구체적인 명령이 필요했다.

그러한 대책은 내려오지 않았다.

육군본부와 통화하는 사이 약 30분이 흘렀다. 그때 초성리 경계초소 전방에서 북한군의 척후조로 보이는 소수 병력이 움직이기 시작했다. 북한군 병력은 38도선을 넘어 국군 경계진지 바로 앞을 통과하려 했다.

경계초소 장병들이 즉시 사격했다.

짧은 총성이 어둠을 갈랐다. 북한군 척후조는 더 이상 접근하지 못하고 북쪽의 어둠 속으로 자취를 감추었다.

초소의 작전요원은 북한군이 38도선을 넘어 침투했다는 사실을 연대장에게 보고했다. 연대장 함준호 대령은 전 연대에 전투태세를 갖추도록 명령했다.

장병들은 소총과 기관총을 점검하고 각자의 전투위치로 들어갔다. 아직 북한군의 공격명령이 내려졌다는 사실은 알 수 없었지만, 적어도 그날 밤의 움직임이 평상시의 경계활동과 다르다는 점만은 분명해졌다.

초성리 경계초소에 배치된 약 30명의 장병 앞에는 전차 2개 대대로 증강된 북한군 제16연대가 집결하고 있었다. 북한군은 보병연대의 화력증원을 받았고, 사단의 모든 곡사화기를 동원하여 공격을 준비했다.

반면 국군 경계진지는 한 개 소총중대 규모의 병력을 배치할 수 있도록 만들어진 거점에 지나지 않았다. 초성리에서 양원리로 이어지는 방어선 역시 소수 병력이 주요 접근로와 고지를 지키는 형태였다. 전차를 저지할 충분한 대전차화기도 없었다.

무기 점검 중인 전차소대원들. 광복~1950년대 / 1950.7.22.[사진=대한민국역사박물관]

전력의 차이는 이미 비교할 수 없을 만큼 벌어져 있었다.

1950년 6월 25일 03:40 무렵, 초성리 북쪽 하늘에서 섬광이 번쩍였다.

잠시 뒤 포성이 산과 들을 뒤흔들었다.

북한군은 공격준비사격을 개시했다. 처음 약 15분 동안 포탄은 3번도로를 중심으로 국군 경계초소에 집중되었다. 북한군은 이미 파악해 둔 국군의 진지를 골라 포격했다.

초성리 경계진지 주변에서 포탄이 잇달아 폭발했다. 참호와 개인호 위로 흙과 돌이 쏟아졌고, 전화선이 흔들렸다. 포연이 어둠을 뒤덮으면서 북한군 진지 후방의 불빛도 보이지 않게 되었다.

이어지는 약 15분 동안 북한군의 포격은 제7중대 본부가 있는 초성리역과 주변의 감제고지로 확대되었다. 전차와 보병이 진격할 길을 열기 위한 포격이었다.

국군 장병들은 참호 속에서 소총과 기관총을 움켜쥐었다. 그들이 전날 밤부터 보고했던 북한군의 차량과 전차, 끊이지 않던 소음의 의미가 비로소 드러났다.

그것은 훈련도, 병력교대도 아니었다.

전면남침이었다.

아직 날은 밝지 않았다. 포성에 묻혀 명령도 제대로 들리지 않았다. 그러나 초성리 경계진지의 장병들은 자신들이 대한민국을 향해 밀려오는 북한군 주력의 정면에 서 있다는 사실을 깨달았다.

포격은 계속되었다.

그 포연 뒤에서 북한군 전차와 보병이 38도선을 넘어 남쪽으로 움직이기 시작했다.

초성리의 새벽은 그렇게 전쟁의 아침으로 바뀌었다.

/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장