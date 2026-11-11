[핌in창원] LG에 완패한 SK 전희철 감독 "1쿼터에 끝난 경기"

AI 핵심 요약beta
- 서울 SK는 11일 창원 LG 원정에서 72-101로 완패했다
- 전희철 감독은 1쿼터 대응과 선수들의 경기 자세를 아쉬워했다
- SK는 오는 14일 부산 KCC와 원정경기를 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 이웅희 기자=서울 SK가 창원 LG에 완패를 당하는 수모를 겪었다.
SK는 11일 창원체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 창원 LG와의 원정경기에서 72-101로 완패했다.
경기 후 어두운 표정으로 기자회견실에 들어온 SK 전희철 감독은 "1쿼터 대비를 잘하자고 했는데 또 그랬다. 내가 운영을 잘 못했다. 화 나서 선수를 질책성 교체를 했는데 경기가 더 풀리지 않았다"면서 "계속 강조했는데 선수들의 경기 임하는 자세가 아쉬웠다. 적어도 감독 입장에서 보기에 그랬다"고 아쉬워했다.
이날 SK는 1쿼터 LG에 8-32로 밀렸다. 전 감독은 "1쿼터 시작부터 끝난 경기였다. 완패한 경기다. 잘 정비 좀 해야겠다. 완패한 경기다. 다음 부산 경기 준비 잘 하겠다"며 짧게 소감을 말하고 자리를 떠났다.
완패 충격을 당한 SK는 오는 14일 부산 KCC와 원정경기를 치른다.
iaspire@newspim.com