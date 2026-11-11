[프로배구] '두 자릿수 득점자 4명' GS칼텍스, 3-0 완승으로 현대건설 3연패 몰아 넣어

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = GS칼텍스가 막강한 공격력과 높이를 앞세워 현대건설을 완파했다. 디펜딩 챔피언의 저력을 보여준 GS칼텍스는 시즌 2승째를 수확했고, 현대건설은 개막 3연패에 빠졌다.

GS칼텍스는 11일 수원실내체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 현대건설과의 원정 경기에서 세트스코어 3-0(29-27, 25-15, 25-17)으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] GS칼텍스 선수들이 11일 열린 현대건설과의 경기에서 득점에 성공한 후 환호하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이로써 GS칼텍스는 2승 1패, 승점 6을 기록했다. 반면 현대건설은 시즌 첫 승을 신고하지 못하며 3연패의 늪에 빠졌다.

GS칼텍스는 지젤 실바(등록명 실바)가 20점으로 공격을 이끌었다. 실바는 후위 공격 7개와 블로킹 4개를 기록하며 공수에서 존재감을 드러냈다.

타나차 쑥쏫(등록명 타나차)가 12점, 권민지와 최가은이 나란히 11점을 보태며 고른 득점 분포를 보였다. 특히 최가은은 서브에이스 3개를 기록하며 상대 리시브를 흔들었다.

승부를 가른 것은 높이와 범실 관리였다. GS칼텍스는 블로킹에서 11-4로 현대건설을 압도했고, 범실도 10개에 그치며 21개를 기록한 상대보다 안정적인 경기력을 선보였다.

반면 현대건설은 메가왓티 퍼티위(등록명 메가)가 18점, 조던 윌슨(등록명 조던)이 12점으로 분전했지만 공격 성공률이 각각 36.59%, 35.48%에 머물렀다. 두 외국인 공격수 모두 GS칼텍스의 높은 블로킹 벽을 넘지 못했다.

승부의 분수령은 1세트였다. 양 팀은 경기 초반부터 치열한 공방전을 펼쳤다. GS칼텍스가 실바와 타나차를 앞세워 공격을 풀어갔고, 현대건설은 메가의 화력을 중심으로 맞섰다.

승부는 듀스까지 이어졌다. 27-27에서 GS칼텍스 최가은이 속공으로 세트 포인트를 만들었다. 이어 현대건설 조던의 공격이 코트 밖으로 벗어나면서 GS칼텍스가 29-27로 첫 세트를 가져갔다.

기선을 제압한 GS칼텍스는 2세트부터 일방적인 흐름을 만들었다. 실바가 강력한 후위 공격과 블로킹으로 상대를 압박했고, 타나차와 권민지도 공격에 가세했다.

[서울=뉴스핌] GS칼텍스의 지젤 실바가 11일 열린 현대건설과의 경기에서 득점에 성공한 후 환호하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

GS칼텍스는 초반부터 9-5로 앞서갔고, 실바의 연속 득점과 김효임의 서브에이스 등을 앞세워 점수 차를 벌렸다. 현대건설은 리시브가 흔들리면서 공격 전개에 어려움을 겪었고, GS칼텍스가 25-15로 2세트까지 따냈다.

벼랑 끝에 몰린 현대건설은 3세트에서 변화를 시도했다. 이채영과 김희진, 강서우 등을 투입하며 분위기 반전을 노렸다. 변화는 초반 효과를 냈다. 김희진의 서브에이스와 조던의 공격이 살아나면서 현대건설이 10-7로 앞서갔다.

그러나 GS칼텍스는 쉽게 무너지지 않았다. 권민지와 타나차의 연속 득점으로 11-11 동점을 만들었고, 이후 실바의 블로킹과 상대 범실을 묶어 단숨에 흐름을 뒤집었다. GS칼텍스는 18-12까지 달아나며 승기를 굳혔고, 결국 25-17로 3세트까지 가져가며 셧아웃 승리를 완성했다.

GS칼텍스는 실바에게만 의존하지 않고 타나차, 권민지, 최가은이 고르게 활약하며 공격의 다양성을 보여줬다. 강력한 서브와 조직적인 블로킹도 승리의 원동력이 됐다.

반면 현대건설은 메가와 조던의 공격 효율이 떨어진 데다 리시브 불안과 잦은 범실까지 겹치면서 시즌 첫 승을 다음 기회로 미뤘다.

wcn05002@newspim.com