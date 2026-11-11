'한국 신기록 2개' 김서윤, 육상인의 날 최우수선수상

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 신기록 2개를 작성한 여자 육상 간판 김서윤(창원시청)이 제1회 대한민국 육상인의 날 최우수선수상의 영예를 안았다.

김서윤은 11일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 시상식에서 최우수선수로 선정돼 상패와 포상금 2000만원을 받았다.

[서울=뉴스핌] 제1회 육상인의 날에서 최우수선수상을 받은 김서윤. [사진 = 대한육상연맹] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

김서윤은 지난 10월 막을 내린 아시안게임 여자 400m 결선에서 53초38로 4위에 올랐다. 메달 획득에는 실패했지만, 이윤경이 2003년 세운 종전 한국기록(53초67)을 23년 만에 갈아치웠다.

이어 장민호(안양시청), 신민규(서울시청), 이아영(광양시청)과 함께 출전한 혼성 1600m 계주에서도 3분18초66의 한국 신기록을 합작했다.

아시안게임 남자 400m 계주에서 한국 신기록(38초43)과 함께 동메달을 목에 건 서민준(서천군청), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)도 각각 포상금 1000만원과 감사패를 받았다.

지난 7월 호크렌 디스턴스 챌린지 여자 1500m에서 4분13초87을 기록한 박나연(원주시청) 역시 포상금 1000만원과 감사패를 받았다. 박나연은 이미경이 1992년 세운 한국기록(4분14초18)을 34년 만에 경신했다.

최우수지도자상은 하경수 양주시청 감독에게 돌아갔다. 왕서윤(서울체중) 등 육상 유망주들에게도 장학금이 전달됐다.

'이어온 발걸음, 이어갈 미래(Legacy in Motion)'를 슬로건으로 내건 이번 행사는 한국 육상 발전에 헌신한 선배들의 업적을 기리고 차세대 선수들의 도전을 응원하기 위해 마련됐다. 행사에는 대한체육회와 시·도 육상연맹 관계자, 국가대표 선수 및 지도자 등 260여명이 참석했다.

육현표 대한육상연맹 회장은 "과거 스포츠 영웅들의 위대한 도전이 오늘의 든든한 초석이 됐다"라며 "선수들이 더 큰 세계 무대를 향해 거침없이 내달릴 수 있도록 든든한 트랙 역할을 다하겠다"라고 밝혔다.

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