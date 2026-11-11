[핌in창원] 연패 피해야 하는 LG 조상현 감독 "타마요 공백 아쉬워."

AI 핵심 요약beta
- 창원 LG는 11일 홈에서 서울 SK와 프로농구 경기를 치렀다.
- 조상현 감독은 1라운드 역전패 원인을 선수들에게 설명했다고 밝혔다.
- 부상 중인 타마요 공백과 유기상·양준석의 몸 상태가 변수로 알려졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 이웅희 기자=지난 주말 연전에서 1승 1패를 거둔 창원 LG가 홈에서 서울 SK를 만난다.
LG 조상현 감독은 11일 창원체육관에서 열리는 2026~2027 KCC 프로농구 서울 SK와의 홈경기를 앞두고 "높이 싸움만 좀 버텨주면 될 거 같다. (1라운드 맞대결에선)2, 3쿼터에 20점 리드를 지키지 못했다. 1라운드 경기 영상을 다 보여줬다. 원인도 다 짚어줬다"고 밝혔다.
여전히 베스트 전력은 아니다. 칼 타마요가 부상으로 이탈했고, 유기상과 양준석도 부상에서 복귀해 컨디션을 끌어 올리고 있는 중이다.
조 감독은 "유기상도 발목이 좋진 않다. 본인이 오늘 뛰겠다고 한다. 조절하면서 뛰어야 한다. 양준석도 복귀했지만 불안하다. 출전시간을 어떻게 가져가야할지 고민"이라면서 "둘 모두 100% 컨디션은 아니다. 윤원상, 최형찬이 제 역할을 해줘야 한다"고 말했다.
타마요 공백도 SK전에선 크게 느껴지는 LG다. 조 감독은 "4번(파워포워드) 포지션에 타마요가 빠져서 2, 3쿼터 워니, 힉스를 막는 게 고민이다. 양홍석, 장민국, 박정현으로 버텨야 한다"면서 "타마요는 이제 기브스를 풀었다. 재활도 해야 한다. 돌아와도 게임 체력, 경기 감각이 관건"이라며 아쉬워했다.
iaspire@newspim.com