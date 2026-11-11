[핌in장충] 하파엘 감독대행이 강조한 '대한항공만의 배구'..."준비한 것 보여주는 게 중요"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국전력에 일격을 당한 대한항공이 우리카드를 상대로 분위기 반전에 나선다. 대한항공 하파엘 헤드위츠 감독대행은 상대보다 자신들의 배구에 집중하면서 빠른 전술적 대응으로 승리를 노리겠다는 각오다.

대한항공은 11일 서울 장충체육관에서 우리카드와 HK흥국금융 2026-2027 V리그 남자부 경기를 치른다.

[서울=뉴스핌] 대한항공의 하파엘 감독대행. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

대한항공은 직전 한국전력전에서 패하며 분위기 반전이 필요한 상황이다. 반면 우리카드는 한국전력과 OK저축은행을 연달아 꺾고 개막 2연승으로 선두에 올라 있다. 대한항공이 이날 패하면 2연패에 빠진다.

경기를 앞두고 취재진과 만난 하파엘 감독대행은 지난 경기 패배에도 선수단에 대한 강한 신뢰를 드러냈다. 그는 "크게 고민되는 부분은 없었다. 우리 팀에는 다양하고 능력 있는 선수들이 많다. 언제든 빈자리를 채울 수 있는 선수들이 있다는 것이 대한항공의 강점"이라며 "상대에 맞춰 전술과 전략을 유동적으로 변경할 수 있기 때문에 크게 걱정하지 않았다"라고 밝혔다.

이날 경기에서 가장 중요한 요소로는 '대한항공만의 배구'를 꼽았다. 하파엘 감독대행은 "가장 중요한 것은 우리가 준비한 배구를 얼마나 보여주느냐다. 선수들이 준비한 것을 경기장에서 어떻게 펼쳐내느냐가 핵심"이라며 "우리카드에는 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)와 한태준 세터, 좋은 중앙 공격수들이 있지만 상대에 대한 분석은 두 번째 문제다. 우선 우리 팀에 집중해야 한다"라고 강조했다.

우리카드의 달라진 경기력에 대해서도 경계심을 드러냈다. 대한항공은 앞선 컵대회 맞대결에서 중앙 공격을 적극적으로 활용해 우리카드를 제압했지만, 정규시즌에 돌입한 우리카드는 한층 안정된 조직력을 보여주고 있다.

하파엘 감독대행은 "컵대회와 비교하면 우리카드 선수들이 상대의 경기 흐름을 파악하고 적응하는 능력이 좋아졌다"라며 "변화하는 상황 속에서도 자신들의 플레이를 이어가는 모습이 인상적"이라고 평가했다. 이어 "우리카드에는 굉장히 영리한 선수들이 많다. 상대의 약점을 잘 공략하고 실리 있는 배구를 펼치고 있다"고 덧붙였다.

직전 한국전력전에서 드러난 리시브 불안에 대해서는 크게 우려하지 않았다. 그는 "지난 경기에서 리시브가 흔들린 순간들이 있었던 것은 사실이다. 하지만 우리가 상대보다 리시브에서 좋은 모습을 보여준 부분도 있었다"라며 "우리 선수들은 A패스, B패스, C패스 등 어떤 리시브 상황에서도 공격으로 연결할 수 있는 능력을 갖추고 있다"라고 설명했다. 이어 "리시브 자체가 크게 고민되는 부분은 아니다"라며 선수들의 능력에 대한 믿음을 나타냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한항공 선수들이 31일 프로배구 V리그 남자부 개막전 현대캐피탈전에서 승리를 자축하며 기념촬영을 하고 있다. [사진=KOVO] 2026.10.31 psoq1337@newspim.com

대신 선수들에게는 경기 도중 발생하는 변수에 빠르게 대응할 것을 주문했다. 하파엘 감독대행은 "상대가 예상하지 못한 전술이나 변칙적인 플레이를 보여줬을 때 얼마나 빠르게 파악하고 적응하느냐가 중요하다"라며 "상황에 맞춰 유동적으로 변화를 주면서 우리 배구를 펼쳐야 한다고 강조했다"라고 말했다.

그러면서 "모든 것이 완벽할 수는 없다. 불완전한 상황에서도 빠르게 적응하면서 우리가 준비한 배구를 보여주는 것이 중요하다"라고 힘줘 말했다.

허리 수술 후 재활 중인 헤난 달 조토 감독의 몸 상태와 복귀 시점에 대해서도 설명했다. 하파엘 감독대행은 "감독님의 몸 상태는 많이 호전됐고 계속 좋아지고 있다"라며 "팀의 수장이 함께하지 못한다는 점에서 빈자리가 느껴지는 것은 사실"이라고 밝혔다.

다만 감독의 부재가 선수단의 결속력에 영향을 미치지는 않는다고 강조했다. 그는 "컵대회 때도 그랬듯 감독님께서 우리에게 무한한 신뢰와 믿음을 보내주고 있다. 대화도 많이 나누고 있다"라며 "감독님의 빈자리가 있지만 모두가 한 팀으로 똘똘 뭉쳐 준비하고 있다"라고 설명했다.

헤난 감독의 구체적인 복귀 시점은 아직 정해지지 않았다. 하파엘 감독대행은 "병원의 지침에 따라 복귀 여부가 결정될 것이다. 구단에서도 감독님이 충분히 휴식하고 온전히 회복할 수 있도록 시간을 주고 있다"라며 "몸 상태가 100% 회복됐을 때 돌아올 예정이다. 정확한 복귀 시기는 아직 알 수 없다"라고 전했다.

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