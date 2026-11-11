[핌in장충] '3연승 도전' 우리카드 박철우 감독 "지난해 반면교사 삼아 철저히 준비"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 개막 2연승으로 선두에 오른 우리카드가 대한항공을 상대로 3연승에 도전한다. 우리카드 박철우 감독은 상승세에도 방심을 경계하며 한 경기, 공 하나에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.

우리카드는 11일 서울 장충체육관에서 대한항공과 HK흥국금융 2026-2027 V리그 남자부 경기를 치른다. 우리카드는 앞선 한국전력, OK저축은행과의 맞대결에서 모두 승리하며 승점 6을 확보했다. 개막 2연승으로 선두에 오른 가운데 대한항공까지 제압하면 3연승을 달리게 된다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 박철우 감독. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

경기를 앞두고 취재진과 만난 박 감독은 "이길 때는 기분이 좋다. 하지만 경기가 끝나면 다시 고민이 많아진다"라며 "선수들에게 지난해를 반면교사 삼아 더 철저하게 준비해야 한다는 이야기를 많이 하고 있다"라고 말했다. 이어 "지난 시즌에도 초반 2연승을 거둔 뒤 어려움을 겪었다"라며 경계심을 드러냈다.

상대가 대한항공이라고 해서 특별히 달라지는 것은 없다. 박 감독은 "선수들에게 자신감을 심어주기 위해 이야기를 많이 하지만 우리가 최고라고 생각하지는 않는다"라며 "대한항공을 반드시 꺾겠다는 생각보다는 매 경기가 중요하다. 한 경기, 공 하나에 집중하자는 말을 가장 많이 한다"라고 강조했다.

시즌 초반 우리카드가 거둔 가장 큰 성과는 공격 조직력의 향상이다. 특히 한태준 세터와 공격수들의 호흡이 컵대회 당시보다 한층 안정됐다는 평가다.

박 감독은 "가장 긍정적인 부분은 한태준 세터와 공격수들의 호흡이 더 좋아졌다는 것"이라며 "특히 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)와 마틴 하흐마디(등록명 마틴)과의 호흡이 계속 좋아지고 있다. 한태준도 공격수들이 어떤 볼을 좋아하는지 점점 더 잘 알아가고 있다"라고 설명했다.

다만 아직 완성 단계는 아니다. 박 감독은 "현재 호흡은 70~80% 정도까지 올라왔다고 생각한다"라며 "조금 더 좋은 볼과 타이밍을 만들어낼 수 있다. 아직 아쉬운 20~30%가 남아 있다"라고 평가했다.

공격뿐 아니라 수비 조직력과 기본기 개선에도 공을 들이고 있다. 그는 "수비 시스템과 기본기, 2단 연결을 굉장히 강조하고 있다"라며 "선수들에게 초등학생처럼 사인을 크게 하고 서로 부딪치면서 적극적으로 움직여야 한다고 주문한다"라고 말했다.

이어 "배구는 공을 위로 보고 있기 때문에 옆에 있는 선수가 사인을 해주지 않으면 부딪칠 수 있다"라며 "이제는 선수들이 자동으로 서로 사인을 주고받는 모습이 나오고 있다. 앞으로도 계속 좋아질 것"이라고 기대했다.

아웃사이드 히터 자리의 안정화도 중요한 과제다. 우리카드는 김동민, 김형근, 한성정 등을 활용하며 최적의 조합을 찾고 있다. 박 감독은 "한 명이 주전으로 정착하는 것이 중요하다. 팀에 안정감을 가져다주는 것이 가장 필요하다"면서도 "선수들의 컨디션이나 당일 경기 상황에 따라 달라질 수 있다"라고 설명했다.

그러면서 "나는 항상 안 될 때를 대비하는 사람이다. 다른 선수들의 훈련 상태도 계속 확인하고 있다"라며 "결국 주전이 확실하게 자리 잡는 것이 중요하다"라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 주전 세터 한태준. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이날 대한항공전에서는 김동민과 한성정이 선발로 나선다. 상대 대한항공의 리시브를 흔들기 위한 전략도 공개했다. 대한항공은 젠더 케트진스키(등록명 케트진스키)를 아웃사이드 히터로 활용하면서 정지석과 이상욱에게 리시브 부담이 집중되는 구조다.

박 감독은 "가장 고민을 많이 했던 부분"이라며 "다른 팀들은 정확한 타깃을 정해 집중적으로 공략하거나 1번과 2번 자리로 서브를 보내 세터를 어렵게 만드는 방법을 사용한다"라고 설명했다.

이어 "대한항공은 스위치를 많이 하고 케트진스키가 공을 받지 않도록 하는 포메이션을 사용한다"라며 "그 부분만 따라가다 보면 오히려 말릴 수 있다고 생각했다"라고 밝혔다.

이에 따라 중앙보다 양쪽 사이드를 적극적으로 공략할 계획이다. 박 감독은 "가운데만 치지 말고 양쪽 사이드를 공략하려고 한다"라며 "상대 리시브가 가운데 모였다가 바깥으로 퍼지는 경우가 많다. 바깥쪽으로 빠지는 리시브를 노릴 생각"이라고 설명했다.

상대가 안정적인 리시브를 보여줄 경우에는 한선수 세터와 아포짓 스파이커의 움직임을 불편하게 만드는 방향으로 서브 전략을 조정할 예정이다. 박 감독은 "리시브가 워낙 좋다면 세터나 아포짓이 불편하게 움직이도록 1번과 2번 자리도 생각하고 있다"라고 말했다.

개막 2연승에도 만족하지 않는 박 감독은 공격과 수비의 완성도를 높이는 데 집중하고 있다. 대한항공전은 우리카드가 시즌 초반의 상승세를 이어가는 동시에 발전한 조직력을 확인할 수 있는 시험대가 될 전망이다.

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