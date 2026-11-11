창원시, 북면 도로 7.9㎞ 6차로 확장 건의…주민 4065명 서명

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상습 정체와 사고 위험 문제 대두

교통망 개선 주민 생활 여건 향상

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시 북면 주민 4065명이 출퇴근 길 상습 정체 해소를 위해 6차로 확장을 촉구하고 나섰다.

창원시는 정호원 제2부시장이 국토교통부 도로정책과를 찾아 북면 주민 4065명의 서명부와 건의서를 전달했다고 밝혔다.

정호원 창원시 제2부시장(왼쪽)이 국토교통부 도로정책과를 직접 방문해 도로정책과장에게 북면 주민 4065명의 간절한 염원이 담긴 서명부를 전달하고 있다.[사진=창원시] 2026.11.11

이번 방문은 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄 예비타당성조사에서 해당 사업이 미통과된 뒤 차기 계획 반영을 요청하기 위해서다.

확장 대상은 의창구 동정동 의안교차로부터 북면 국가지원지방도 60호선 접속지점까지 7.9㎞다. 시는 이 구간을 4차로에서 6차로로 넓히는 사업을 제7차 국도·국지도 건설계획에 포함해 달라고 요청했다.

북면은 인구 4만4000명을 넘어선 신도시로 성장했지만 창원 도심과 연결되는 국도 79호선 구간은 사실상 주요 출퇴근 통로 역할을 하고 있다. 시는 도로 용량 부족으로 상습 정체와 교통사고 위험이 반복되고 있다고 설명했다.

시는 창원 제2국가산단 조성에 따른 교통량 증가와 응급환자 이송 시간 확보를 고려할 때 6차로 확장이 필요하다는 입장이다. 해당 사업은 제4차 국도·국지도 건설계획부터 추진돼 왔으나 이번 제6차 계획에서도 예비타당성조사를 통과하지 못했다.

시는 이번 면담에서 국도 79호선 확장 외에도 주요 도로망 사업의 국가계획 반영을 요청했다. 도심 통과 교통량 분산을 위한 국도 14호선 대체우회도로는 제7차 국도·국지도 건설계획에, 창원 지하고속도로는 제3차 고속도로 건설계획에 포함해 달라고 건의했다.

시는 경제성 분석과 장래 교통 수요, 지역균형발전 효과 등을 보완해 예비타당성조사 통과를 위한 사전 준비를 진행할 계획이다.

정호원 제2부시장은 "국도 79호선 확장을 비롯한 간선 도로망 구축이 정부 국가도로망 계획에 반영되도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com