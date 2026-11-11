밀양시 '밀양얼음골사과축제' 14일 팡파르…생산농가 20곳 참여

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 11일 제28회 얼음골사과축제를 14일부터 개최한다고 밝혔다
- 생산농가 20곳이 직거래 판매장에서 사과와 농특산물을 판매한다
- 사과 전시·시식과 경매 등 체험행사를 진행하고 구매 혜택도 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사과 구매 시 소비자 혜택
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양의 대표 농특산물인 얼음골사과가 소비자 옆으로 다가간다.
밀양시는 오는 14일부터 15일 이틀간 선샤인 밀양 테마파크와 얼음골공영주차장에서 생산농가 20곳이 참여하는 '제28회 밀양얼음골사과축제'를 개최한다고 11일 밝혔다.
이번 축제에는 선샤인 밀양 테마파크에 15곳, 얼음골공영주차장에 5곳에 직거래 판매장이 들어선다.
올해 행사는 사과 판매와 농가 판로 확대에 초점을 맞췄다. 선샤인 밀양 테마파크에서 열리는 밀양 선샤인 농산물대전과 연계해 지역 농특산물도 함께 판매한다.
방문객을 위한 사과 전시와 시식 행사도 마련한다. 으뜸사과와 품종별 사과, 사과요리를 전시하고 사과시루떡과 막걸리를 선보인다. 사과 경매, 사과 길게 깎기, 사과 정량 맞추기 등 참여 프로그램과 공연도 진행한다.
축제 기간 얼음골사과를 5만원 이상 구매하면 5000원 상당의 사과 한 봉지를 받을 수 있다. 준비한 사과가 소진되면 밀양사랑상품권 5000원으로 대체한다. 상품권은 예산이 소진되면 지급을 조기 종료할 수 있다.
사과 판매는 축제 다음 주인 21~22일에도 이어진다.
news2349@newspim.com