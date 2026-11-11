남양주시 대표단, 창저우시 방문해 체육 교류 방안 탐색

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 중국 장쑤성 창저우시와 체육·경제 분야 교류 확대 방안을 논의했다.

남양주시는 지난 10일 김상수 부시장을 단장으로 한 대표단 13명이 창저우시를 방문해 양 도시 간 실질적인 협력 방안을 모색했다고 11일 밝혔다.

김상수 남양주시 부시장(왼쪽)과 장펑쥐 창저우시 부시장(오른쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=남양주시]

시에 따르면 이번 방문은 1999년 자매결연을 체결한 창저우시와 우호 관계를 강화하고 교류 분야를 확대하기 위해 마련됐다.

이번 방문은 지난 3일 창저우시 중러우구 대표단이 남양주시를 방문한 데 이은 후속 일정으로 남양주시 관계자와 경기동부상공회의소, 남양주시태권도협회 관계자 등이 대표단에 참여한 것으로 전해졌다.

대표단은 이날 오전 창저우시 체육국과 좌담회를 열고 양 도시의 태권도 발전 현황을 공유했으며 태권도 공연 등 향후 체육 교류 방안을 논의하고 현지 태권도 훈련시설과 축구기지를 살펴봤다. 이후 장펑쥐 창저우시 부시장과 만나 27년간 이어온 자매도시 간 우호 관계를 되짚고 경제·체육 등 다양한 분야로 교류를 확대하는 방안에 대해 의견을 교환했다.

김상수 남양주시 부시장을 비롯한 남양주시 대표단이 장펑쥐 창저우시 부시장을 비롯한 관계자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. [사진=남양주시]

또한 창저우시 중러우구에 있는 신에너지 자동차 관련 기업 언두파 신에너지자동차과기와 독일 VOSS그룹 계열 자동차 부품 기업 푸스고과기를 방문해 생산 현장을 시찰하며 현지 기업의 기술력과 산업 현황을 둘러봤다.

이날 저녁에는 주한제 중러우구 부서기가 주재한 만찬에 참석해 양 도시 기업 간 교류 활성화와 후속 협력 방안을 논의했다고 전했다.

김상수 부시장은 "창저우시는 신형 전력장비와 신에너지 산업을 이끄는 도시로, 현장에서 기술력과 산업 규모를 직접 확인했다"며 "남양주시도 탄탄한 제조 기반을 바탕으로 왕숙 도시첨단산업단지와 수소도시 조성 등 미래 산업을 준비하고 있다"고 밝혔다. 이어 "양 도시 기업이 작은 협력부터 차근차근 성과를 쌓아갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.

대표단은 현지 기업과 산업시설 등을 둘러보며 교류 일정을 오는 12일까지 이어간 뒤 13일 귀국할 예정이다

asj7376@newspim.com