'나인 투 식스' OST 가창 라인업 공개…육성재·산·크리스토퍼 등 참여

AI 핵심 요약beta
- 11일 SBS가 ‘나인 투 식스’ OST 가창자 라인업을 공개했다
- 육성재·산·크리스토퍼·유영현·서노아가 OST에 참여한다
- ‘나인 투 식스’는 25일 첫 방송하며 산의 OST는 18일 선발매된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박민영·육성재·고수 주연 '나인 투 식스'가 육성재, 산(에이티즈), 크리스토퍼 등 화려한 OST 가창 라인업을 공개했다.
박민영, 육성재, 고수 주연의 SBS 새 수목 드라마 '나인 투 식스' OST 가창자 라인업이 공개됐다. 공개된 OST 라인업에는 육성재를 시작으로 산, 크리스토퍼, 유영현, 서노아가 이름을 올렸으며, 국내외를 아우르는 아티스트들의 참여로 리스너들의 기대감을 높이고 있다.
SBS 공식 SNS를 통해 공개된 라인업에서는 글로벌 무대에서 활약 중인 '산'이 데뷔 이후 처음으로 OST 가창에 나선다는 소식이 전해져 눈길을 끌었다. 첫 OST 참여를 통해 선보일 새로운 음악적 매력에도 관심이 쏠린다.
여기에 국내에서 두터운 팬층을 보유한 덴마크 출신 싱어송라이터 '크리스토퍼'가 다시 한번 국내 드라마 OST 가창에 참여하며 라인업에 특별함을 더했다.
특히 주연 배우 '육성재'가 직접 OST 가창에도 참여하며 작품에 힘을 보태는 만큼, 극의 몰입도를 더할 음악적 시너지에도 관심이 모인다. 이 밖에도 '유영현'과 '서노아'가 라인업에 합류해 각기 다른 음악적 매력으로 작품의 감정선을 한층 풍성하게 채울 예정이다.
박민영, 육성재, 고수가 주연을 맡은 '나인 투 식스'는 논리 100% 여자와 온기 100% 남자의 워러밸 로맨스로 오는 25일 오후 9시 첫 방송된다.
한편, 첫 방송에 앞서 '산'이 가창한 OST '낫 리브 러빈 미(Not Like Lovin' Me)'가 오는 18일 오후 6시에 선발매되며 드라마의 설렘을 미리 전할 예정이다.
moonddo00@newspim.com