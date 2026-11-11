박완수 경남지사 "스마트농업 기반 확대…농업인 경영 부담 해소"

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"기후변화와 고령화 대응 정책 추진"

"농업인 지원과 가격 안정 정책 지속"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 스마트농업과 수출농업을 중심으로 농가소득 확대에 나선다. 이는 기후변화와 고령화로 농업의 불확실성에 대비한 것이다.

경남도는 11일 창원컨벤션센터에서 박완수 경남지사, 이경재 경남도의회 농해양수산위원장, 안병화 경남도농어업인단체연합회장, 농업인 등 200여 명이 참석한 가운데 '제31회 농업인의 날 기념행사'를 개최했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 11일 창원컨벤션센터에서 열린 '제31회 농업인의 날 기념행사'에서 격려사를 하고 있다.[사진=경남도] 2026.11.11

도는 이번 '돈 되는 농업, 잘 사는 농촌'을 목표로 한 농정 방향을 제시했다.

박 지사는 격려사에서 "올해 극심한 가뭄과 집중호우로 농업 현장의 피해가 컸다"며 "기후변화와 고령화에 대응하는 농업정책이 필요하다"고 말했다.

그러면서 "스마트농업 기반을 넓혀 농업 생산성을 높이고 농업인의 경영 부담을 줄일 계획"이라며 "농산물의 해외시장 진출을 지원해 수출 경쟁력을 강화하고, 농식품 가공·유통 분야를 육성해 부가가치를 높이기로 했다"고 강조했다.

이어 "농산물 가격 정체와 생산비 상승으로 농업인의 부담이 커지고 있다"고 진단하며 "재해보험 자부담 완화 방안을 도의회와 논의하겠다"고 덧붙였다.

농어촌 기본소득 등 국가사업 확대에 따른 지방비 부담으로 지원 확대에 한계가 있지만, 농산물 가격 안정과 농가소득 개선을 위한 정책을 이어가겠다는 방침이다.

기념식에서는 농업 발전에 기여한 유공자 43명에게 대통령·국무총리·장관 표창과 도지사 표창 등이 수여됐다. 자랑스러운 농어업인상과 경남 브랜드쌀, 전통 으뜸주 분야 시상도 진행됐다.

행사장에는 경남 브랜드쌀과 전통 으뜸주, 수출 가공식품, 신지식인 생산 제품, 농업용 드론을 소개하는 전시 공간이 마련됐다.

농업인의 날은 농업의 중요성을 알리고 농업인의 자긍심을 높이기 위해 지정된 국가기념일이다. 흙을 뜻하는 한자 토(土)가 십(十)과 일(一)로 구성된 데서 착안해 매년 11월 11일 기념한다.

news2349@newspim.com