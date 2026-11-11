안산시, 7박 9일 유럽 순방 마치고 귀국..."ASV 투자 유치 발판"

AI 핵심 요약beta
- 안산시 경제사절단이 10일 스페인·독일 순방을 마치고 귀국했다
- 사절단은 유럽에서 안산사이언스밸리 투자유치 활동을 진행했다
- 안산시는 로봇·첨단산업 협력과 인재 양성 업무협약을 체결했다
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팔 로보틱스·프라운호퍼 등 첨단 로봇·제조 연구기관 방문
아헨특구시장 면담 및 FHM·안산상공회의소와 산학협력 MOU 체결
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 이민근 시장을 단장으로 한 경제사절단이 스페인과 독일에서 진행된 7박 9일간의 유럽 순방 일정을 마치고 지난 10일 귀국했다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 이번 순방은 올해 1월 경제자유구역으로 공식 출범한 안산사이언스밸리(ASV)의 투자 경쟁력을 알리고 첨단산업 분야의 국제협력 및 기업 교류를 확대하기 위해 추진됐다.
사절단은 스페인 바르셀로나에서 열린 '2026 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)'에 참가해 기업 대상 투자유치 설명회를 열었다. 이어 휴머노이드 로봇 전문기업 팔 로보틱스(PAL Robotics) 본사와 카탈루냐 무역투자청(ACCIÓ)을 방문해 로봇 및 첨단산업 분야의 협력 방안을 논의했다.
독일에서는 세계적 산학연 협력 거점인 아헨의 프라운호퍼 생산기술연구소(IPT), 아헨공대 섬유기술연구소(ITA), 아헨 첨단기술센터(ACAT)를 잇달아 찾아 제조업 혁신 사례를 점검했다. 또한 독일 중소기업 응용과학대학(FHM), 안산상공회의소와 '미래산업 맞춤형 인재 양성 및 글로벌 산학협력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다.
아울러 이 시장은 우호협력 지역인 아헨특구의 팀 그뤼테마이어 시장을 만나 경제·산업·인재 양성 분야 협력을 논의하고 항공·이동수단 연구 시설인 메르츠브뤼크 연구비행장을 참관하는 것으로 공식 일정을 마무리했다.
이민근 안산시장은 "안산사이언스밸리가 경제자유구역으로 출범한 첫해에 유럽의 기업과 기관에 안산의 가능성을 직접 알릴 수 있었던 뜻깊은 여정이었다"며 "이번에 맺은 네트워크가 일회성에 그치지 않고 실제 외자 유치와 실질적 교류 결실로 이어지도록 후속 조치를 철저히 챙기겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com