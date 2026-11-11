안양시·일본 고마키시 '우호교류 40주년' 기념 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 11일 일본 고마키시를 공식 방문해 협약을 체결했다
- 양 도시는 우호교류 40주년을 맞아 협력 확대에 공동 서명했다
- 안양 대표단은 시의회와 총영사관을 찾아 교류 강화 방안을 논의했다
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고마키시의회 및 주나고야 대한민국 총영사관 방문해 지방 외교 활성화 논의
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 일본 고마키시와의 우호교류 40주년을 기념해 고마키시를 공식 방문하고 교류 협력을 강화하기 위한 협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 최대호 안양시장을 비롯한 안양시 대표단은 고마키 시청을 방문해 아마노 마사키 고마키 시장과 공식 회담을 가졌다.
양 시장은 1986년 교류 시작 이래 40년간 쌓아온 성과를 돌아보고 상호 신뢰를 바탕으로 다양한 분야에서 협력을 확대한다는 내용을 담은 '우호교류 40주년 기념 협약서'에 공동 서명했다.
이어 대표단은 고마키 시의회를 찾아 카토 아키코 시의장과 면담을 갖고 양 도시 간 안정적인 교류를 위한 협력을 약속했다.
이튿날에는 주나고야 대한민국 총영사관을 방문해 정미애 총영사와 환담을 나눴다. 정 총영사는 양 도시의 관계를 이상적인 지방 교류 사례로 평가했으며 양측은 지방정부 간 외교 활성화 및 교류 확대 방안에 대해 의견을 교환했다.
최대호 안양시장은 "고마키시와 지난 40년간 쌓아온 두터운 신뢰는 지방정부 간 국제교류의 모범 사례"라며 "이번 방문을 계기로 양 도시가 상생 발전하는 동반자 관계를 굳건히 하고 미래 세대를 위한 지속 가능한 교류 기반을 넓혀가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com