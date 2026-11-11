파주시, 반려동물이 자유롭게 뛰노는 반려공원 개장

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 10일 다율동에 반려동물 동반 여가 공간을 열었다.
- 공원에는 견종별 놀이 공간과 안전 울타리, CCTV 등을 갖췄다.
- 시는 이용 수요를 고려해 반려동물 기반 시설을 확충할 방침이다.
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시가 지난 10일 다율동에 반려 공원을 열고 반려동물 동반 여가 공간을 선보였다.
11일 시에 따르면 다율동 반려 공원은 반려인과 반려동물이 함께 안전하고 쾌적하게 지낼 수 있는 생활 밀착형 공간이다.
내부에 중소형견과 대형견이 각각 따로 이용할 수 있는 놀이 공간을 조성해 반려동물의 체구와 특성에 맞는 이용 환경을 갖췄다.
특히 안전 울타리와 이중 출입문, 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 출입 관리를 강화하고 안전사고 예방에도 힘썼다.
야간에도 안심하고 이용할 수 있도록 가로등도 설치했으며 반려동물 장애물 경주(어질리티) 시설과 이용객 편의를 위한 음수 시설, 그늘막 등을 설치해 완성도를 높였다.
이광재 동물관리과장은 "반려인과 반려동물이 교감하고 편안히 쉴 수 있는 공간이 되도록 세심하게 설계했다"면서 "시민 누구나 안심하고 이용할 수 있도록 운영과 관리에도 최선을 다하겠다"고 말했다.
이번 개장을 시작으로 시는 반려동물 양육 인구 증가와 수요를 고려해 기반 시설을 확충하고 이용 불편 사항과 건의 사항을 반영해 운영 방식을 개선할 방침이다.
skyimhan@newspim.com