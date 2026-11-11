실제 기기 착용·문제풀이·대응 실습

교육부 "사전교육으로 판별 역량 확보"

시험 중 착용 땐 다음 해 응시 제한

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 수능을 앞두고 서울시교육청이 'AI 안경'을 이용한 부정행위를 막기 위한 전담요원 연수에 나섰다.

11일 서울시교육청에 따르면 이날 오후 청사 3층 컨퍼런스홀에서 스마트안경 전담인력 239명 전원을 대상으로 연수가 진행된다. 이들은 시험장 학교 규모에 따라 1~2명씩 배치돼 스마트안경 판별과 부정행위 대응을 맡는다.

연수는 스마트안경 판별 요령과 부정행위 대처요령, 스마트안경 착용 및 문제풀이 체험, 의심 학생 대처 실습으로 구성됐다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 2026.11.02 gdy10@newspim.com

서울시교육청 관계자는 "본부요원으로 선정된 교사 중에도 스마트안경을 직접 보지 못했거나 어떤 방식으로 작동하는지 접하지 못한 경우가 있다"며 "실제 기기를 가져와 직접 보고 체험할 수 있도록 하는 것"이라고 설명했다.

이어 "다양한 스마트안경을 준비해 직접 착용하고 문제를 풀어보는 것은 물론 스마트안경 착용이 의심되는 학생에 대한 대응 절차도 실습할 수 있도록 했다"고 했다.

이번 연수는 교육부가 지난달 29일 발표한 스마트안경 부정행위 대응계획에 따라 현장 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다. 교육부는 올해 수능부터 전국 1312개 시험장에 스마트안경 판별 전담인력을 배치하기로 했다. 현장에서 판단이 어려우면 시도교육청과 교육부·한국교육과정평가원 상황실을 연계해 사진과 영상 등으로 확인한다.

단기 연수만으로 판별 전문성을 확보할 수 있느냐는 우려에 교육부는 사전 교육으로 충분한 역량을 갖출 수 있다는 입장이다. 교육부는 지난 2일 정례브리핑에서 "스마트안경 식별 요령 등에 대해서는 우리 부에서 영상자료 등을 제작해 배포한 바 있다"며 "해당 전담요원들에게는 실물 스마트안경을 포함해 다양한 방식을 통해 교육을 실시할 예정인 바 이를 통해 충분히 역량을 갖출 수 있다고 판단한다"고 밝혔다.

교육부의 '2027학년도 대학수학능력시험 주요 상황별 대처요령'에 따르면 시험 시작 전 스마트안경 착용이 의심되면 감독관은 수험생에게 안경을 벗어 책상 위에 놓도록 정중히 요청한 뒤 확인한다. 사전 배포된 동영상과 브로슈어에 담긴 주요 특징을 기준으로 점검하며 필요하면 제2감독관이나 금속탐지기를 소지한 복도감독관, 시험관리본부 등과 협의한다.

시험 도중 착용이 의심될 때는 즉시 확인하지 않고 주의 깊게 관찰해야 한다. 실제 확인은 해당 교시 종료령이 울리고 문답지 수거까지 모두 끝난 뒤 진행한다. 일반 안경을 스마트안경으로 오인해 수험생의 시험을 방해하는 일을 막기 위한 조치다.

부정행위 제재는 스마트안경 소지와 착용을 구분해 적용한다. 스마트안경을 시험장에 반입하고도 1교시 시작 전 제출하지 않으면 부정행위 9호인 '시험장 반입 금지 물품을 반입하고 1교시 시작 전에 제출하지 않는 행위'가 적용돼 해당 연도 시험이 무효 처리된다.

시험 중 착용하면 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위 3호인 '부정한 휴대물을 보거나 무선기기 등을 이용하는 행위'가 적용된다. 해당 시험이 무효 처리되고 다음 연도 수능 응시자격도 1년간 정지된다. 감독관의 스마트기기 확인 요구에 불응할 경우에도 심의를 거쳐 부정행위 3호에 준하는 중대한 부정행위로 조치할 수 있다.

한편 지난달 연세대와 서울시립대 논술시험에서는 스마트안경을 착용하거나 소지한 수험생들이 적발됐다. 사전 확인 때는 일반 안경을 썼다가 시험 도중 스마트안경으로 바꿔 쓴 사례도 확인됐다. 교육부가 지난 9일 발표한 전수조사 결과 올해 중·고교 내신평가에서도 중학교 1건, 고등학교 3건 등 모두 4건의 관련 부정행위가 파악됐다. 해당 학교들은 적발 학생의 해당 과목 시험 성적을 0점 처리했다.

hyeng0@newspim.com