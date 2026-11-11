의왕시, 초등생 대상 '김성진 작가와의 만남' 성황리 개최

AI 핵심 요약beta
- 의왕시는 11일 초등학생 대상 김성진 작가 만남을 마쳤다
- 의왕초·내동초 3~4학년 80명이 강연과 독서 활동에 참여했다
- 학생들은 블라인드 북 소개와 숲마루 산책·그림책 읽기를 체험했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김성제 시장 "지역 자원-학교 교육 연계 강화해 독서 친숙도 높일 것"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 최근 시 중앙도서관에서 관내 초등학생들을 대상으로 추진한 '김성진 작가와의 만남' 강연 프로그램을 성황리에 마쳤다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 의왕시가 보유한 지역 작가 자원을 학교 교육과 연계해 학생들에게 독서 문화 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 이는 지난 4월 군포의왕교육지원청과 체결한 '의왕시 학생 독서 인성 교육 활성화를 위한 업무협약'의 일환으로 진행됐다.
프로그램에는 의왕초등학교와 내동초등학교의 '2026년 징검다리 연합독서캠프'에 참여한 3~4학년 학생 약 80명이 참석했다.
행사 당일 오전에는 의왕 지역 출신 김성진 작가가 학생들과 직접 소통하며 문학적 흥미를 유발하는 강연을 진행했다. 이어 오후에는 블라인드 북 소개와 함께 중앙도서관 외부 숲마루를 산책하며 그림책을 읽고 자연을 만끽하는 일정을 진행했다.
이날 현장에는 군포의왕교육지원청 정숙경 교육장을 비롯해 관계 교진들이 참석해 학생들을 격려하고 공공도서관과 교육기관 간 협력 프로그램 확대를 기대했다.
김성제 의왕시장은 "지역 작가와 공공도서관 자원을 학교 교육과 연계해 학생들에게 색다른 독서 경험을 제공했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 교육기관과의 협력을 강화해 학생들이 책과 도서관을 더욱 친숙하게 느낄 수 있도록 하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com