과천시 '2026 과천 토리아리배 전국 승마페스티벌' 14~15일 개최

신계용 시장 "선수 기량 펼칠 무대이자 시민들이 승마 친숙하게 접할 기회 될 것"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 14일부터 15일까지 이틀간 정부과천청사 5대지(특설경기장)에서 '2026 과천 토리아리배 전국 승마페스티벌'을 개최한다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 올해 대회는 한국마사회 공모사업에 선정되면서 기존 유소년 중심 대회에서 일반부 경기를 추가해 행사 규모를 한층 넓혔다.
이번 페스티벌에는 전국에서 약 50명의 선수가 참가하며 유소년부와 일반부로 나눠 이틀간 총 9개 종목의 장애물 경기를 펼칠 예정이다.
경기가 열리는 동안 시민과 가족 단위 방문객을 위한 어린이 승마 체험, 말 먹이 주기, 포토존 등 말과 직접 교감할 수 있는 다채로운 체험 프로그램도 함께 운영된다.
신계용 과천시장은 "이번 대회가 승마 선수들에게는 기량을 마음껏 펼치는 무대가 되고 시민들에게는 승마 문화를 가까이서 경험할 수 있는 뜻깊은 기회가 되길 바란다"고 전했다.
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