사천시보건소, '심뇌혈관질환 예방관리' 질병관리청장 표창

AI 핵심 요약beta
- 사천시보건소가 11일 심뇌혈관질환 예방관리 유공 기관으로 선정됐다.
- 전국 최초로 하트온 심장재활교육 시범사업을 도입한 성과를 인정받았다.
- 주민 참여와 지역 협력을 바탕으로 생활 현장 예방관리도 추진했다.
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지역 사회 건강관리로 주민 참여 확대
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시보건소가 전국 최초로 도입한 심뇌혈관질환 예방교육에 성과를 인정받았다.
사천시보건소는 11일 서울에서 열린 '2026년 만성질환 예방관리 유공 포상 및 콘퍼런스'에서 심뇌혈관질환 예방관리 유공 기관으로 선정됐다고 밝혔다.
질병관리청은 심뇌혈관질환 예방관리 분야에서 성과를 낸 기관을 대상으로 표창을 수여했다. 사천시보건소는 전국 최초로 '하트온(ON) 심장재활교육 시범사업'을 도입한 점을 주요 성과로 인정받았다.
이 사업은 심장 시술 뒤 재활이 필요한 시민과 심장질환자를 대상으로 지역 공공보건 차원의 재활교육을 제공하는 프로그램이다. 사천시보건소는 이를 통해 의료기관 중심으로 이뤄지던 심장재활을 지역사회 건강관리 영역으로 확장했다.
주민이 참여하는 예방관리 체계도 구축했다. 여성농업인을 '우리동네 헬스메이트'로 양성해 주민 주도의 건강관리 활동을 운영했다.
경상국립대학교 예방의학교실과 사천시농업기술센터와는 업무협약을 맺고 지역 협력 기반을 마련했다. 생활지원사 서포터즈를 양성하고 전통시장과 사업장을 찾아 건강강좌를 진행하는 등 생활 현장 중심의 예방관리도 이어갔다.
m25322532@newspim.com