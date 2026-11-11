원광디지털대, 제13회 동문 어울림마당 개최...수련·교류의 장

AI 핵심 요약beta
- 원광디지털대학교 요가명상학과는 11일 동문 어울림마당을 개최했다
- 재학생과 졸업생, 교수진이 요가 수련과 총회·운동회를 진행했다
- 졸업생 강사들이 현장 경험을 나누며 선후배 간 교류를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
졸업생 강사 수련 지도 및 인도 전통요가 등 다채로운 프로그램 구성
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교 요가명상학과는 학과 대표 교류 행사인 '제13회 요가명상학과 동문 어울림마당'을 개최했다고 11일 밝혔다.
올해로 13회를 맞은 이번 행사는 재학생과 졸업생, 교수진이 한자리에 모여 수련과 배움을 나누고 선후배 간 유대를 다지기 위해 마련됐다.
어울림 마당에서는 송순자 강사의 '빈야사 플로우'와 인도문화원 아쉬시 싱(Ashish Singh) 강사의 '인도 전통요가' 수련이 진행됐다. 이어 총회와 미니운동회가 열려 학과 구성원 간 친목을 다졌다.
또한 이승렬 강사의 전통 움직임 프로그램 '택견 활개춤'과 남현숙 강사의 '자율신경계 조절을 통한 심신이완·회복 아사나 & 아로마 소통테라피'가 진행됐다.
특히 이번 행사에서는 요가명상학과 졸업생인 송순자·이승렬·남현숙 강사가 직접 강사로 나서 현장에서 쌓은 경험과 역량을 후배들과 나누며 선순환 교류의 의미를 더했다.
박다영 학과장은 "재학생과 동문이 현장 경험을 공유하고 졸업 이후에도 교류를 이어갈 수 있는 지속 가능한 수련 공동체를 만들어가겠다"고 밝혔다.
한편 원광디지털대학교는 오는 12월 1일부터 2027년 1월 14일까지 요가명상학과를 포함한 각 학과의 2027학년도 1학기 신·편입생을 모집할 예정이다.
1141world@newspim.com